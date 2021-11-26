  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Jerry Heil похвасталась, что перевела песню «крымнашиста» Басты на украинский язык

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Певица&nbsp;Jerry Heil - Jerry Heil похвасталась, что перевела песню «крымнашиста» Басты на украинский язык
    Певица Jerry Heil
    instagram.com/thejerryheil/

    Песня российского артиста пробивает Jerry Heil до слез

    Популярная украинская певица Jerry Heil в своем Инстаграме похвасталась, что перевела на украинский язык хит российского рэпера Басты «Сансара». Артистка поделилась, что мало песен, которые могут ее пробить на слезы, но эта — каждый раз.

    Также знаменитость поинтересовалась у фанатов, как им перевод.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от

    Теги: знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Jerry Heil похвасталась, что перевела песню «крымнашиста» Басты на украинский язык