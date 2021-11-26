Jerry Heil похвасталась, что перевела песню «крымнашиста» Басты на украинский язык
Певица Jerry Heil
instagram.com/thejerryheil/
Песня российского артиста пробивает Jerry Heil до слез
Популярная украинская певица Jerry Heil в своем Инстаграме похвасталась, что перевела на украинский язык хит российского рэпера Басты «Сансара». Артистка поделилась, что мало песен, которые могут ее пробить на слезы, но эта — каждый раз.
Также знаменитость поинтересовалась у фанатов, как им перевод.
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