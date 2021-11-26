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    Топ-5 упражнений Кейт Миддлтон для поддержания формы

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    Кейт Миддлтон - Топ-5 упражнений Кейт Миддлтон для поддержания формы
    Кейт Миддлтон
    instagram.com/_kate_middleton_royal/

    Герцогиня Кембриджская поражает своей точеной фигурой

    Кейт Миддлтон – мама троих детей. С юных лет она отличалась подтянутой фигурой да и после рождения королевских наследников поражает фанатов идеальной формой. Как ей это удается? Известно, что герцогиня уделяет большое внимание своему питанию, а также спорту.

    В списке всевозможных вариантов занятий спортом у Кейт преобладают пять. На первом месте — бег. Герцогиня ежедневно отправляется на пробежки на свежем воздухе. Кроме того, жена принца Уильяма отлично управляет каноэ и катается на лыжах.

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    Топ-5 упражнений Кейт Миддлтон для поддержания формы
    Топ-5 упражнений Кейт Миддлтон для поддержания формы
    Топ-5 упражнений Кейт Миддлтон для поддержания формы
    Топ-5 упражнений Кейт Миддлтон для поддержания формы
    Топ-5 упражнений Кейт Миддлтон для поддержания формы
    Топ-5 упражнений Кейт Миддлтон для поддержания формы
    Топ-5 упражнений Кейт Миддлтон для поддержания формы
    Топ-5 упражнений Кейт Миддлтон для поддержания формы
    instagram.com/_kate_middleton_royal/

    Поклонники королевской семьи часто замечают герцогиню на трибунах Уимблдона. Но она любит теннис не только как зритель. Известно, что у Миддлтон есть собственный тренер по теннису, а на кортах она проводит по несколько часов в неделю. Еще Кейт Миддлтон не упускает возможности заглянуть в фитнес-зал. Там она уделяет время кардиотренировкам и кроссфиту, а также йоге. Об этом пишет Elle.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Кейт Миддлтон и принц Уильям грубо нарушили королевский протокол.

    Вся семья была замечена вместе у 5 терминала, где провожают и встречают членов королевской семьи и высокопоставленных лиц. А это грубое нарушение королевского протокола. Согласно правилам, родители и дети не могут находиться в одном транспортном средстве одновременно.

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    Теги: знаменитости мода и красота как быть модным шоу-бизнес
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    Топ-5 упражнений Кейт Миддлтон для поддержания формы