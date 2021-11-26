Топ-5 упражнений Кейт Миддлтон для поддержания формы

Герцогиня Кембриджская поражает своей точеной фигурой

Кейт Миддлтон – мама троих детей. С юных лет она отличалась подтянутой фигурой да и после рождения королевских наследников поражает фанатов идеальной формой. Как ей это удается? Известно, что герцогиня уделяет большое внимание своему питанию, а также спорту.

В списке всевозможных вариантов занятий спортом у Кейт преобладают пять. На первом месте — бег. Герцогиня ежедневно отправляется на пробежки на свежем воздухе. Кроме того, жена принца Уильяма отлично управляет каноэ и катается на лыжах.

Поклонники королевской семьи часто замечают герцогиню на трибунах Уимблдона. Но она любит теннис не только как зритель. Известно, что у Миддлтон есть собственный тренер по теннису, а на кортах она проводит по несколько часов в неделю. Еще Кейт Миддлтон не упускает возможности заглянуть в фитнес-зал. Там она уделяет время кардиотренировкам и кроссфиту, а также йоге. Об этом пишет Elle.

Ранее «Скотч» сообщал, что Кейт Миддлтон и принц Уильям грубо нарушили королевский протокол.

Вся семья была замечена вместе у 5 терминала, где провожают и встречают членов королевской семьи и высокопоставленных лиц. А это грубое нарушение королевского протокола. Согласно правилам, родители и дети не могут находиться в одном транспортном средстве одновременно.