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    Шоу-биз

    Появился первый трейлер четвертого сезона «Фарго»

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    <p>Действие будет происходить в штате Миссури в 50-е годы</p> <div></div> - Появился первый трейлер четвертого сезона «Фарго»

    Действие будет происходить в штате Миссури в 50-е годы

    Зрителям расскажут о том, как в Канзас-Сити встретятся два преступных синдиката

    В сети появился долгожданный трейлер продолжения детективного сериала с налетом черной комедии «Фарго». Как это принято, в уже четвертом по счету сезоне, будут абсолютно новые главные герои, а сюжет никак не пересечется с событиями прошлых частей.

    Действие будет происходить в 50-е годы прошлого века в Миссури, сюжет расскажет историю противостояния итальянской мафии и афро-американских бандитов, главную роль сыграет комик Крис Рок. Также в касте актеров стоит ждать появления Джека Хьюстона, Джейсона Шварцмана и Бена Уишоу.

    Зрителям расскажут о том, как в Канзас-Сити встретятся два преступных синдиката. Вместе они контролируют наркоторговлю и контрабанду. И для закрепления мира главы синдикатов обменялись своими старшими сыновьями. Но однажды все идет наперекосяк, когда умирает один из преступных главарей.

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