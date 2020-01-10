Вышел новый трейлер «Хищных птиц»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В трейлере впервые показывают суперспособность Черной Канарейки

Фильм выйдет в украинский прокат 6 февраля

Компания Warner Bros. готовится выпустить очередной блокбастер – «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» В новом трейлере Харли Квинн рассказывает, что после расставания с Джокером узнала, что в Готэме очень много желающих ее убить, и первый среди них – Черная Маска (Юэн Макгрегор). Она решает объединить силы с Охотницей, Черной Канарейкой, Кассандрой Кейн и Рене Монтойей, у каждой из которых свои счеты с Маской.

В новом трейлере к фильму мы узнаем больше о других супергероинях — в частности, нам впервые показывают суперспособность Черной Канарейки.