Вышел новый трейлер «Хищных птиц»
В трейлере впервые показывают суперспособность Черной Канарейки
Фильм выйдет в украинский прокат 6 февраля
Компания Warner Bros. готовится выпустить очередной блокбастер – «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» В новом трейлере Харли Квинн рассказывает, что после расставания с Джокером узнала, что в Готэме очень много желающих ее убить, и первый среди них – Черная Маска (Юэн Макгрегор). Она решает объединить силы с Охотницей, Черной Канарейкой, Кассандрой Кейн и Рене Монтойей, у каждой из которых свои счеты с Маской.
В новом трейлере к фильму мы узнаем больше о других супергероинях — в частности, нам впервые показывают суперспособность Черной Канарейки.
Читайте также: Ди Каприо спас мужчину, выпавшего за борт круизного лайнера