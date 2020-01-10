  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Вышел новый трейлер «Хищных птиц»

    • Розсилка
    <p>В трейлере впервые показывают суперспособность Черной Канарейки</p> <div></div> - Вышел новый трейлер «Хищных птиц»

    В трейлере впервые показывают суперспособность Черной Канарейки

    Фильм выйдет в украинский прокат 6 февраля

    Компания Warner Bros. готовится выпустить очередной блокбастер – «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» В новом трейлере Харли Квинн рассказывает, что после расставания с Джокером узнала, что в Готэме очень много желающих ее убить, и первый среди них – Черная Маска (Юэн Макгрегор). Она решает объединить силы с Охотницей, Черной Канарейкой, Кассандрой Кейн и Рене Монтойей, у каждой из которых свои счеты с Маской.

    В новом трейлере к фильму мы узнаем больше о других супергероинях — в частности, нам впервые показывают суперспособность Черной Канарейки.

     Читайте также: Ди Каприо спас мужчину, выпавшего за борт круизного лайнера
    знаменитости трейлер кино шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ