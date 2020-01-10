Кэмерон Диаз отказалась от няни для новорожденной дочери



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47-летняя Кэмерон Диаз и ее 40-летний муж Бенджи Мэдден решили растить дочь без посторонней помощи

Пять лет назад актриса отказалась от съемок и всецело сконцентрировалась на личной жизни

47-летняя голливудская актриса Кэмерон Диаз и гитарист рок-группы Good Charlotte готовы совмещать воспитание новорожденной Рэддикс с повседневными делами. Артистка отказалась нанимать помощницу по уходу за Рэддикс. В отличие от коллег, которые приглашают няню, новоиспеченная мать планирует полностью посвятить себя малышке.

«Кэмерон хочет проводить каждую секунду с ребенком… Ее близкие друзья чрезвычайно лояльны, поэтому неудивительно, что они смогли хранить секрет», - цитирует Рeople свой источник.

Напомним, пять лет назад актриса отказалась от съемок и многомиллионных гонораров. Звезда фильмов «Отпуск по обмену», «Очень плохая училка» и «Банды Нью-Йорка» всецело сконцентрировалась на личной жизни.