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    Жизнь

    Кэмерон Диаз отказалась от няни для новорожденной дочери

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    <p>47-летняя Кэмерон Диаз и ее 40-летний муж Бенджи Мэдден решили растить дочь без посторонней помощи</p> <p></p> - Кэмерон Диаз отказалась от няни для новорожденной дочери

    47-летняя Кэмерон Диаз и ее 40-летний муж Бенджи Мэдден решили растить дочь без посторонней помощи

    Пять лет назад актриса отказалась от съемок и всецело сконцентрировалась на личной жизни

    47-летняя голливудская актриса Кэмерон Диаз и гитарист рок-группы Good Charlotte готовы совмещать воспитание новорожденной Рэддикс с повседневными делами. Артистка отказалась нанимать помощницу по уходу за Рэддикс. В отличие от коллег, которые приглашают няню, новоиспеченная мать планирует полностью посвятить себя малышке.

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    Кэмерон Диаз отказалась от няни для новорожденной дочери
    Кэмерон Диаз отказалась от няни для новорожденной дочери
    Кэмерон Диаз отказалась от няни для новорожденной дочери
    Кэмерон Диаз отказалась от няни для новорожденной дочери
    Кэмерон Диаз отказалась от няни для новорожденной дочери
    Кэмерон Диаз отказалась от няни для новорожденной дочери
    Кэмерон Диаз отказалась от няни для новорожденной дочери
    Кэмерон Диаз отказалась от няни для новорожденной дочери
    Кэмерон Диаз отказалась от няни для новорожденной дочери
    Кэмерон Диаз отказалась от няни для новорожденной дочери
    Кэмерон Диаз отказалась от няни для новорожденной дочери
    Кэмерон Диаз отказалась от няни для новорожденной дочери
    Кэмерон Диаз отказалась от няни для новорожденной дочери
    Кэмерон Диаз отказалась от няни для новорожденной дочери
    Кэмерон Диаз отказалась от няни для новорожденной дочери
    Кэмерон Диаз отказалась от няни для новорожденной дочери

    «Кэмерон хочет проводить каждую секунду с ребенком… Ее близкие друзья чрезвычайно лояльны, поэтому неудивительно, что они смогли хранить секрет», - цитирует Рeople свой источник.

    Напомним, пять лет назад актриса отказалась от съемок и многомиллионных гонораров. Звезда фильмов «Отпуск по обмену», «Очень плохая училка» и «Банды Нью-Йорка» всецело сконцентрировалась на личной жизни.

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