Светлана Лобода в черном микро-бикини похвасталась фигурой на берегу океана (фото)



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37-летняя Светлана Лобода после плодотворной работы устроила себе отпуск в новогодние праздники

Звезда отправилась с детьми к океану

37-летняя Светлана Лобода отдыхает вместе с восьмилетней дочерью Евой и годовалой Тильдой. Артистка примерила крошечный купальник черного цвета, который подчеркнул ее точеную фигуру. Лобода много работает над своим телом и результат невозможно не заметить.

«Волшебным образом начала Новый год», – написала певица в Инстаграме. Звездные подруги восхитились ее формами. «Невероятное тело, Свет», – отметила Елена Перминова.