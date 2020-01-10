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    Шоу-биз

    Светлана Лобода в черном микро-бикини похвасталась фигурой на берегу океана (фото)

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    <p>37-летняя Светлана Лобода после плодотворной работы устроила себе отпуск в новогодние праздники</p> <div></div> - Светлана Лобода в черном микро-бикини похвасталась фигурой на берегу океана (фото)

    37-летняя Светлана Лобода после плодотворной работы устроила себе отпуск в новогодние праздники

    Звезда отправилась с детьми к океану

    37-летняя Светлана Лобода отдыхает вместе с восьмилетней дочерью Евой и годовалой Тильдой. Артистка примерила крошечный купальник черного цвета, который подчеркнул ее точеную фигуру. Лобода много работает над своим телом и результат невозможно не заметить.

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    «Волшебным образом начала Новый год», – написала певица в Инстаграме. Звездные подруги восхитились ее формами. «Невероятное тело, Свет», – отметила Елена Перминова.

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