Правопреемники Майкла Джексона обвинили канал HBO в попытке вытянуть из его детей деньги



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Майкл Джексон

Со вчерашнего дня канал НВО празднует ещё один рекорд по просмотрам, который установила премьерная серия 8 сезона «Игры престолов»

При этом скандал с документальным фильмом о Майкле Джексоне всё ещё не забыт. На этот раз против канала выступили люди, управляющие состоянием поп-короля. Они заявили, что фильм «Покидая Неверленд» вовсе не откровение Уэйда Робсона и Джимми Сэйфчака, а их попытка вытянуть деньги из наследников Джексона, и HBO им в этом помог.

Издание The Blast сообщило, что адвокаты Майкла Джексона судились с двумя главными героями и потенциальными жертвами певца в течение пяти лет и располагают «убедительными доказательствами того, что Уэйд Робсон и Джимми Сэйфчак не заслуживают доверия». В документах, полученных изданием, заявляется следующее: «Они обученные актёры, которые придумали свои истории спустя годы после смерти Майкла Джексона. Они сделали всё это, чтобы подать в суд на правопреемников певца и попытаться вытянуть сотни миллионов у его законных наследников: Принца, Пэрис и Бланкета».

Правопреемники Джексона заявили, что канал HBO своим документальным фильмом нарушил все возможные стандарты журналистики, не посчитав при этом нужным упомянуть в нём о судебных исках от Робсона и Сэйфчака. Они отметили, что канал никогда бы не осмелился выпустить «Покидая Неверленд», будь Майкл жив и имей он возможность подать в суд за клевету. У самих людей Джексона и его детей нет возможности заявить на HBO по этому обвинению, и именно это, по их словам, стало решающим фактором при выпуске документального фильма в эфир.

Джерело: popcornnews