Представитель Украины на «Евровидении-2018» принципиально проигнорировал российских журналистов

Во время церемонии открытия европейского песенного конкурса Melovin показательно проигнорировал представителей российских СМИ

Как ранее сообщал Scotch, на открытии международного песенного конкурса «Евровидение-2018», украинский исполнитель не только прошелся по голубой дорожке, но и презентовал собственный аромат, над созданием которого трудился несколько месяцев. Стоит отметить, что во время открытия Melovin вел себя очень дружелюбно, с удовольствием



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Melovin

Во время церемонии открытия европейского песенного конкурса Melovin показательно проигнорировал представителей российских СМИ

Как ранее сообщал Scotch, на открытии международного песенного конкурса «Евровидение-2018», украинский исполнитель не только прошелся по голубой дорожке, но и презентовал собственный аромат, над созданием которого трудился несколько месяцев.

Стоит отметить, что во время открытия Melovin вел себя очень дружелюбно, с удовольствием делился впечатлениями и давал интервью западным журналистам, но при этом, демонстративно проигнорировал представителей российских СМИ.

Напомним, что во время пресс-конференции, Melovin раскритиковал украинских звезд, которые выступают на территории РФ и отметил, что не понимает, как так можно поступать,

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