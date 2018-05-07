Представитель Украины на «Евровидении-2018» принципиально проигнорировал российских журналистов
- Сьогодні, 13:37
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Во время церемонии открытия европейского песенного конкурса Melovin показательно проигнорировал представителей российских СМИ
Как ранее сообщал Scotch, на открытии международного песенного конкурса «Евровидение-2018», украинский исполнитель не только прошелся по голубой дорожке, но и презентовал собственный аромат, над созданием которого трудился несколько месяцев.
Стоит отметить, что во время открытия Melovin вел себя очень дружелюбно, с удовольствием делился впечатлениями и давал интервью западным журналистам, но при этом, демонстративно проигнорировал представителей российских СМИ.
Напомним, что во время пресс-конференции, Melovin раскритиковал украинских звезд, которые выступают на территории РФ и отметил, что не понимает, как так можно поступать,
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