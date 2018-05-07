Запах вина, клубники и шоколада: Melovin презентовал парфюм на открытии конкурса «Евровидение-2018»

Не только вокальными данными и огненным шоу решил поразить европейских поклонников конкурса представитель Украины

Конкурсант от Украины Melovin под 41-м номером появился на голубой дорожке официальной церемонии открытия Международного песенного конкурса «Евровидение-2018» в Лиссабоне. Певец ответил на вопросы ведущих и представил собственный парфюм, созданный специально для Португалии. «Я разработал парфюм специально для Португалии. Я



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Melovin на открытии конкурса «Евровидение-2018»

Не только вокальными данными и огненным шоу решил поразить европейских поклонников конкурса представитель Украины

Конкурсант от Украины Melovin под 41-м номером появился на голубой дорожке официальной церемонии открытия Международного песенного конкурса «Евровидение-2018» в Лиссабоне. Певец ответил на вопросы ведущих и представил собственный парфюм, созданный специально для Португалии.

«Я разработал парфюм специально для Португалии. Я делал его очень долго. Аромат я бы описал, как игристое вино с имбирем, клубникой и шоколадом», – рассказал журналистам Melovin.

Будет ли продавать парфюм на территории Украины или это лимитированная коллекция, артист не уточнил. Но фанаты Melovina уже готовы стоять в живой очереди, для того что бы иметь возможность приобрести аромат созданный любимым артистом.

Напомним, что в этом году «Евровидение-2018» пройдет в Лиссабоне (Португалия) 8,10 и 12 мая. Melovin исполнит песню Under The Ladder во втором полуфинале 10 мая под номером 18.

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