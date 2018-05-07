Россияне привезли на «Евровидение» флаги ДНР и ЛНР

Делегация страны-агрессора привела на церемонию открытия песенного конкурса подставных украинцев

Во время открытия песенного конкурса «Евровидение» в Лиссабоне российская делегация вышла на голубую дорожку с флагами террористических организаций ЛНР и ДНР. В этой акции также участвовали подставные украинцы. Информацию об этом предоставил председатель Союза украинцев Португалии Павел Садоха. Участники этой акции несли с собой



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Российская делегация на «Евровидении»

Делегация страны-агрессора привела на церемонию открытия песенного конкурса подставных украинцев

Во время открытия песенного конкурса «Евровидение» в Лиссабоне российская делегация вышла на голубую дорожку с флагами террористических организаций ЛНР и ДНР. В этой акции также участвовали подставные украинцы.

Информацию об этом предоставил председатель Союза украинцев Португалии Павел Садоха. Участники этой акции несли с собой портреты якобы своих родственников, участвовавших во Второй мировой войне, несли флаги РФ, Украины, Беларуси и Грузии.

Возглавила акцию певица Юлия Самойлова, которая представляет РФ на Евровидении. Напомним, ранее она незаконно ездила в оккупированный Крым.

В свою очередь украинская диаспора Лиссабона пришла на мероприятие в голубых футболках, на которых желтыми буквами было написано «Сохраняйте спокойствие и Путин huilo».

«Мы пошли на акцию, чтобы зафиксировать, кто там есть, какую использует символику и кто является организатором акции. На площади рядом с российскими флагами были флаги «ДНР» и «ЛНР», - рассказал Садоха.

«У некоторых участников акции с флагами Украины мы спрашивали, действительно ли они являются украинцами. Они сказали, что нет. Были также флаги Грузии. Были флаги других стран, но люди, которые несли, вряд ли были представителями этих стран. Среди участников акции были португальские организации левого толка», - добавил он.

Джерело: Обозреватель