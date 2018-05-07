Комментировать «Евровидение-2018» будут Притула, Мирошниченко и три украинских певицы

А сам конкурс будут транслировать два украинских телеканала

В этом году транслировать «Евровидение-2018» одновременно будут два канала – UA: Перший и СТБ. Напомним, что первый полуфинал пройдет 8 мая, второй – 10 мая, а финал состоится 12 мая. Также стало известно что комментировать международный песенный конкурс на канале СТБ будет Сергей Притула. На канале UA:



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А сам конкурс будут транслировать два украинских телеканала

В этом году транслировать «Евровидение-2018» одновременно будут два канала – UA: Перший и СТБ. Напомним, что первый полуфинал пройдет 8 мая, второй – 10 мая, а финал состоится 12 мая.

Также стало известно что комментировать международный песенный конкурс на канале СТБ будет Сергей Притула. На канале UA: Перший – Тимур Мирошниченко. А компанию им составят экс-участницы конкурса «Евровидение» - Мария Яремчук, певица Alyosha, а в финале появится победительница «Евровидения-2016» и молодая мама Джамала.

« Более того, мы будем не только комментировать само шоу, мы еще полчаса до начала прямо из фан-зоны будем выходить в прямой эфир, вспоминать те времена, когда они выходили на сцену «Евровидения», делать какие-то прогнозы или анализ того, что нас ждет», – прокомментировал нововведения изданию ogaeukraine Тимур Мирошниченко.

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