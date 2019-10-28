Астафьева ошеломила признанием о своем прошлом



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Украинская певица и модель Даша Астафьева рассказала, как себя чувствовала в детстве

Сегодняшний украинский секс-символ не всегда считала себя привлекательной. Даша призналась, что в детстве была «гадким утенком».

Несмотря на долгую карьеру певицы, откровенные фото-, и видеосъемки, артистка призналась, что почувствовала себя красивой лишь несколько лет назад. Сейчас она стала настоящим «черным лебедем».

Стоит отметить, что артистка снялась для журнала «Playboy» и была музой его создателя, Хью Хефнера. При этом звезда считала себя не достаточно привлекательной и страдала от массы комплексов.

Сейчас Астафьева расцвела и считает себя красивой, хорошим человеком, и отличной «мамой» для своих собак. Посмотрим, как звезда менялась с годами:

По словам певицы, зрители приходят на ее выступления, потому что они понимают ее попытку донести до них важное.

Кроме этого, в этом году Астафьева была в составе жюри конкурса красоты «Мисс Украина Вселенная», а после его завершения она поделилась своими размышлениями о соревновании.

По словам Даши, она хорошо знает, что такое женская конкуренция. Артистке всегда было тяжело от зависти к ней и от того, что девушкам важно соревноваться между собой. В итоге на конкурсе звезда решила ставить себя на место конкурсанток и давала им наслаждаться тем, что они находятся на сцене.

Джерело: politeka.net