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    Дочь Кайли Дженнер повторил эпатажный образ мамы

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    Дочь Кайли Дженнер повторил эпатажный образ мамы
    peopletalk.ru

    Годовалая дочь самой молодой миллиардерши в мире Кайли Дженнер Сторми примерила образ звездной мамы для празднования праздника Хеллоуина-2019

    В мае 2019 года для грандиозного фэшн-события Met Gala самая популярная звезда Instagram Кайли Дженнер надела яркое платье от Versace, которое расшито камнями, пайетками и декорировано большим количеством страусиных перьев фиолетового цвета. 

    Стилисты также подобрали для девушки парик в тон.

    Похожий образ Кайли решила воссоздать для своей дочери Сторми во время недели празднования Хеллоуина. Маленькая девочка позировала с фиолетовыми волосами, как у мамы, и в мини-копии знаменитого наряда.

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    instagram.com/kyliejenner
    instagram.com/kyliejenner

    В руках первенец Дженнер держит серебряную сумку. Новые снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

    «Моя девочка!»– добавила в подписи Кайли.

    Джерело: 24tv.ua

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