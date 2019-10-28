Дочь Кайли Дженнер повторил эпатажный образ мамы



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peopletalk.ru

Годовалая дочь самой молодой миллиардерши в мире Кайли Дженнер Сторми примерила образ звездной мамы для празднования праздника Хеллоуина-2019

В мае 2019 года для грандиозного фэшн-события Met Gala самая популярная звезда Instagram Кайли Дженнер надела яркое платье от Versace, которое расшито камнями, пайетками и декорировано большим количеством страусиных перьев фиолетового цвета.

Стилисты также подобрали для девушки парик в тон.

Похожий образ Кайли решила воссоздать для своей дочери Сторми во время недели празднования Хеллоуина. Маленькая девочка позировала с фиолетовыми волосами, как у мамы, и в мини-копии знаменитого наряда.

В руках первенец Дженнер держит серебряную сумку. Новые снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

«Моя девочка!»– добавила в подписи Кайли.

Джерело: 24tv.ua