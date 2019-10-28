Сын Дэвида Бекхэма назван «самым желанным холостяком»: фото знойного красавчика



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Бруклин Бекхэм Фото: instagram.com/brooklynbeckham

Сын звездных родителей делает успешную карьеру фотографа

\20-летний Бруклин Бекхэм становится популярнее своих родителей – Виктории и Дэвида Бекхэмов. Расставание с моделью Ханой Кросс этому поспособствовало.

Юноша попал в престижный список глянцевого журнала Tatler и был признан «самым желанным холостяком» 2019-го года. Бруклин обошел музыканта Гарри Стайлза, у которого многомиллионные армии поклонниц со времен участия в группе One Direction.

«Легко узнаваемый по стилю трубочиста викторианской эпохи, молодой холостяк Бруклин имеет на своем теле почти такое же количество татуировок как его отец и столько же обаяния», - пишет о звездном наследнике глянец.