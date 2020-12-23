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    Шоу-биз

    Прошла любовь? Дженнифер Лопес передумала выходить замуж за возлюбленного

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    <p>51-летняя певица Дженнифер Лопес решила отменить свадьбу с 45-летним профессиональным бейсболистом Алексом Родригесом</p> <div></div> - Прошла любовь? Дженнифер Лопес передумала выходить замуж за возлюбленного

    51-летняя певица Дженнифер Лопес решила отменить свадьбу с 45-летним профессиональным бейсболистом Алексом Родригесом

    Артистка устала от того, что с будущим торжеством возникло много сложностей

    51-летняя певица Дженнифер Лопес планировала свадьюу в марте этого года, после того как артистка завершит съемки в фильме и организует большое выступление в перерыве чемпионата Национальной футбольной лиги. Дженнифер и Алекс собирались закатить роскошное торжество в Италии.

    Однако планы поп-дивы и ее избранника нарушила пандемия. В марте влюбленные отложили свадьбу на июнь. Пара несколько раз переносила свадьбу и даже попыталась пожениться в конце года. Но напряженная ситуация с эпидемией по-прежнему не позволила это сделать. Все эти хлопоты принесли голливудской звезде большое разочарование.

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    Прошла любовь? Дженнифер Лопес передумала выходить замуж за возлюбленного
    Прошла любовь? Дженнифер Лопес передумала выходить замуж за возлюбленного
    Прошла любовь? Дженнифер Лопес передумала выходить замуж за возлюбленного
    Прошла любовь? Дженнифер Лопес передумала выходить замуж за возлюбленного
    Прошла любовь? Дженнифер Лопес передумала выходить замуж за возлюбленного
    Прошла любовь? Дженнифер Лопес передумала выходить замуж за возлюбленного
    Прошла любовь? Дженнифер Лопес передумала выходить замуж за возлюбленного
    Прошла любовь? Дженнифер Лопес передумала выходить замуж за возлюбленного
    Прошла любовь? Дженнифер Лопес передумала выходить замуж за возлюбленного
    Прошла любовь? Дженнифер Лопес передумала выходить замуж за возлюбленного
    Прошла любовь? Дженнифер Лопес передумала выходить замуж за возлюбленного
    Прошла любовь? Дженнифер Лопес передумала выходить замуж за возлюбленного
    Прошла любовь? Дженнифер Лопес передумала выходить замуж за возлюбленного
    Прошла любовь? Дженнифер Лопес передумала выходить замуж за возлюбленного
    Прошла любовь? Дженнифер Лопес передумала выходить замуж за возлюбленного
    Прошла любовь? Дженнифер Лопес передумала выходить замуж за возлюбленного
    Прошла любовь? Дженнифер Лопес передумала выходить замуж за возлюбленного
    Прошла любовь? Дженнифер Лопес передумала выходить замуж за возлюбленного
    Прошла любовь? Дженнифер Лопес передумала выходить замуж за возлюбленного
    Прошла любовь? Дженнифер Лопес передумала выходить замуж за возлюбленного
    Прошла любовь? Дженнифер Лопес передумала выходить замуж за возлюбленного
    Прошла любовь? Дженнифер Лопес передумала выходить замуж за возлюбленного
    Прошла любовь? Дженнифер Лопес передумала выходить замуж за возлюбленного
    Прошла любовь? Дженнифер Лопес передумала выходить замуж за возлюбленного
    Прошла любовь? Дженнифер Лопес передумала выходить замуж за возлюбленного
    Прошла любовь? Дженнифер Лопес передумала выходить замуж за возлюбленного
    Прошла любовь? Дженнифер Лопес передумала выходить замуж за возлюбленного
    Прошла любовь? Дженнифер Лопес передумала выходить замуж за возлюбленного
    Прошла любовь? Дженнифер Лопес передумала выходить замуж за возлюбленного
    Прошла любовь? Дженнифер Лопес передумала выходить замуж за возлюбленного
    Прошла любовь? Дженнифер Лопес передумала выходить замуж за возлюбленного
    Прошла любовь? Дженнифер Лопес передумала выходить замуж за возлюбленного
    Прошла любовь? Дженнифер Лопес передумала выходить замуж за возлюбленного
    Прошла любовь? Дженнифер Лопес передумала выходить замуж за возлюбленного
    Прошла любовь? Дженнифер Лопес передумала выходить замуж за возлюбленного
    Прошла любовь? Дженнифер Лопес передумала выходить замуж за возлюбленного
    Прошла любовь? Дженнифер Лопес передумала выходить замуж за возлюбленного
    Прошла любовь? Дженнифер Лопес передумала выходить замуж за возлюбленного

     «Это очень грустно, потому что мы должны были пожениться в июне. В марте и апреле я начала понимать, что новая дата опять не подходит для праздника. Италия на тот момент была худшим местом в мире. А мы собирались пожениться именно там. Потом попытались спланировать всё на конец года, а теперь я просто решила — всё произойдет, когда это будет нужно», — призналась Лопес.

    Звезда фильма «Стриптизерши» и вовсе подумывает о том, чтобы не связывать себя узами брака. В интервью Энди Коэну она рассказала, что, раз уж обстоятельства так складываются, может, свадьба для нее не так важна.

    «Мы уже говорили об этом. Я хочу сказать, что в нашем возрасте мы оба уже были в браке. Перед нами встал вопрос: а стоит ли вообще жениться? Что это значит для нас?» — высказалась певица.

    Теги: певица Дженнифер Лопес
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