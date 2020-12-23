Прошла любовь? Дженнифер Лопес передумала выходить замуж за возлюбленного

Артистка устала от того, что с будущим торжеством возникло много сложностей

51-летняя певица Дженнифер Лопес планировала свадьюу в марте этого года, после того как артистка завершит съемки в фильме и организует большое выступление в перерыве чемпионата Национальной футбольной лиги. Дженнифер и Алекс собирались закатить роскошное торжество в Италии.

Однако планы поп-дивы и ее избранника нарушила пандемия. В марте влюбленные отложили свадьбу на июнь. Пара несколько раз переносила свадьбу и даже попыталась пожениться в конце года. Но напряженная ситуация с эпидемией по-прежнему не позволила это сделать. Все эти хлопоты принесли голливудской звезде большое разочарование.

«Это очень грустно, потому что мы должны были пожениться в июне. В марте и апреле я начала понимать, что новая дата опять не подходит для праздника. Италия на тот момент была худшим местом в мире. А мы собирались пожениться именно там. Потом попытались спланировать всё на конец года, а теперь я просто решила — всё произойдет, когда это будет нужно», — призналась Лопес.

Звезда фильма «Стриптизерши» и вовсе подумывает о том, чтобы не связывать себя узами брака. В интервью Энди Коэну она рассказала, что, раз уж обстоятельства так складываются, может, свадьба для нее не так важна.

«Мы уже говорили об этом. Я хочу сказать, что в нашем возрасте мы оба уже были в браке. Перед нами встал вопрос: а стоит ли вообще жениться? Что это значит для нас?» — высказалась певица.