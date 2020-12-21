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    Шоу-биз

    Мадонна в откровенном наряде показала шрам после операции (фото)

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    Певица Мадонна - Мадонна в откровенном наряде показала шрам после операции (фото)
    Певица Мадонна
    Фото: @madonna

    После мирового турне 62-летняя артистка начала жаловаться на боли в коленях и бедрах

    Американская певица Мадонна вновь показала постоперационный шрам на своем теле на откровенном фото. Соответствующий снимок появился в сторис ее Instagram-аккаунта.

    На размещенном кадре 62-летняя исполнительница засняла себя в зеркало в черных кроп-топе и плавках. Всю поверхность ее ног покрывают круглые следы восстановительных процедур, а на бедре виден заклеенный пленкой рубец.

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    Мадонна в откровенном наряде показала шрам после операции (фото)
    Мадонна в откровенном наряде показала шрам после операции (фото)
    instagram.com/madonna/

    В ноябре Мадонна уже показывала шрам после операции. На фото она подняла юбку серого шелкового платья и продемонстрировала отметину на бедре. В комментариях поклонники выразили ей слова поддержки.

    Известно, что в 2019 году певица отправилась в мировой тур в честь своего последнего студийного альбома Madame X. Во время выступлений артистка начала жаловаться на боли в коленях и бедрах, из-за чего некоторые ее концерты были отменены. Точный диагноз звезды не сообщается.

    Ранее «Скотч», сообщал, что новый клип режиссера Германа Ненова для спровоцировал скандал.

    Дело в том, что в новом клипе Ирины Билык на песню «Я умею любить» снялся актер Андрей Уткин, который известен ролями в американском гей-порно. В частности на это обратил внимание блогер BespaLov в своем обзоре на YouTube. 

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    Теги: знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес
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