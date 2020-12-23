Ирина Билык рассказала, как относится к девушке сына

Звезда рассказала о том моменте, когда сын представил ей свою девушку

Певица Ирина Билык рассказала о личной жизни своего старшего сына. Артистка очень тепло отзывается о девушке своего сына, но невесткой пока ее еще не считает.

«У моего сына есть девушка, а невестка будет тогда, когда они решат пожениться, – сказала Ирина Билык в интервью для канала «Украина». – Каждый помнит себя в 20 лет. Пусть все будут счастливые. Сейчас они свободные и молодые. Мои дети!».

Звезда рассказала о том моменте, когда сын представил ей свою девушку.

«Глеб сказал, что это его любовь, – поделилась Ирина Билык после выступления на Музичної платформі. – А я просто думаю, что если мой сын, который очень похож на меня, любит, то это на всю жизнь».

Ранее «Скотч», сообщал, что новый клип режиссера Германа Ненова для спровоцировал скандал.

Дело в том, что в новом клипе Ирины Билык на песню «Я умею любить» снялся актер Андрей Уткин, который известен ролями в американском гей-порно. В частности на это обратил внимание блогер BespaLov в своем обзоре на YouTube.