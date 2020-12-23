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    Шоу-биз

    Ирина Билык рассказала, как относится к девушке сына

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    Певица Ирина Билык - Ирина Билык рассказала, как относится к девушке сына
    Певица Ирина Билык

    Звезда рассказала о том моменте, когда сын представил ей свою девушку

    Певица Ирина Билык рассказала о личной жизни своего старшего сына. Артистка очень тепло отзывается о девушке своего сына, но невесткой пока ее еще не считает.

    «У моего сына есть девушка, а невестка будет тогда, когда они решат пожениться, – сказала Ирина Билык в интервью для канала «Украина». – Каждый помнит себя в 20 лет. Пусть все будут счастливые. Сейчас они свободные и молодые. Мои дети!».

    Звезда рассказала о том моменте, когда сын представил ей свою девушку.

    «Глеб сказал, что это его любовь, – поделилась Ирина Билык после выступления на Музичної платформі. – А я просто думаю, что если мой сын, который очень похож на меня, любит, то это на всю жизнь».

    Ранее «Скотч», сообщал, что новый клип режиссера Германа Ненова для спровоцировал скандал.

    Дело в том, что в новом клипе Ирины Билык на песню «Я умею любить» снялся актер Андрей Уткин, который известен ролями в американском гей-порно. В частности на это обратил внимание блогер BespaLov в своем обзоре на YouTube. 

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    Теги: дети актер певица Ирина Билык
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