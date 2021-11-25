Проси у судьбы волшебный пендель. Оля Полякова продает украинцам странные советы

Издание транслирует философию артистки

Новая книга певицы Оли Поляковой, «(Не)вредные советы взрослой девочки», разошлась в количестве трех тысяч экземпляров всего за неделю после публикации.

Издание транслирует философию певицы и состоит из четырех глав, освещающих ключевые этапы из ее жизни.

Как она стала той Олей Поляковой, которую знают и любят миллионы? Как быть красивой для себя и всех, сохранить долгий брак и полностью реализоваться в жизни? На эти и множество других вопросов отвечает биографическое издание мыслей и жизненных взглядов артистки, опубликованное издательством IPIO. По словам издателей, «(Не)вредные советы взрослой девочки» рассчитаны на самый широкий круг читателей и для многих станут настоящим откровением.

Собрали для вас главные цитаты из книги:

Ранее Оля Полякова рассказала, как из мужа-миллионера сделала просто хорошего человека.

Так, супруг артистки занимался крупными финансовыми операциями, которые приносили ему огромные деньги. Как Вадим, так и его избранница красиво тратили миллионы, потому что он не жалел средства ни на дорогие подарки для жены, ни на ее сольную карьеру.

«У меня был дождь из Birkin, бриллиантов и домов, я выходила замуж за очень состоятельного мужчину. И, конечно, тратила его деньги с удовольствием и очень талантливо», – вспомнила певица.

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