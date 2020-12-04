«Рапунцель» из Днепра рассказала о неприличных желаниях мужчин

Каждые полгода Алена покупает новую расческу, поскольку предыдущая ломается

Украинка, которую в сети прозвали живой Рапунцель из-за волос длиной 180 сантиметров, рассказала о непристойных, по ее мнению, сообщениях от мужчин. Интервью женщины публикует Daily Mail.

Адвокат Алена Ануфриева из Днепра начала отращивать волосы в 12 лет, и к 31 году ее локоны достигли ступней. По словам героини материала, для поддержания красоты ежемесячно ей приходится тратить около 75 фунтов стерлингов на шампунь, кондиционер и кокосовое масло.

Каждые полгода Алена покупает новую расческу, поскольку предыдущая ломается из-за густоты волос. Раз в несколько месяцев она посещает салон красоты, чтобы слегка подрезать волосы.

Алена пожаловалась на неприличные сообщения мужчин, которые она получает в социальных сетях после публикации своих фото. Например, некоторые подписчики пишут Ануфриевой о желании понюхать, потрогать или даже купить ее волосы. По ее словам, она сразу блокирует такие письма.

«Я думаю, что сила женщины в ее волосах, и мои выглядят безумно красиво», — рассуждала Ануфриева о своих почти двухметровых волосах. Украинка добавила, что маленькие девочки часто останавливают ее на улице и просят потрогать волосы, называя ее настоящей Рапунцель.

Ранее «Скотч» сообщал, что Потап резко ответил украинцам на критику клипа Дорофеевой и будущего дуэта с Бузовой.

Продюсер назвал соотечественников долбодятлами и заявил, что буде делать все, что пожелает.

«Поэтому я хочу, чтобы вы меня услышали и поняли. Экспансия украинского музыки начинается не с треков на украинском, а из присутствия. Нас нет. Нас не слышат. Артисты едут из Украины. А те, кто остается, попадает под пресс таких долбодятлов, как ты», - заявил Потап.