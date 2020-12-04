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    Шоу-биз

    «Рапунцель» из Днепра рассказала о неприличных желаниях мужчин

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    Адвокат Алена Ануфриева из Днепра - «Рапунцель» из Днепра рассказала о неприличных желаниях мужчин
    Адвокат Алена Ануфриева из Днепра
    instagram.com/rapunzel_ua/

    Каждые полгода Алена покупает новую расческу, поскольку предыдущая ломается

    Украинка, которую в сети прозвали живой Рапунцель из-за волос длиной 180 сантиметров, рассказала о непристойных, по ее мнению, сообщениях от мужчин. Интервью женщины публикует Daily Mail.

    Адвокат Алена Ануфриева из Днепра начала отращивать волосы в 12 лет, и к 31 году ее локоны достигли ступней. По словам героини материала, для поддержания красоты ежемесячно ей приходится тратить около 75 фунтов стерлингов на шампунь, кондиционер и кокосовое масло.

    Каждые полгода Алена покупает новую расческу, поскольку предыдущая ломается из-за густоты волос. Раз в несколько месяцев она посещает салон красоты, чтобы слегка подрезать волосы.

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    «Рапунцель» из Днепра рассказала о неприличных желаниях мужчин
    «Рапунцель» из Днепра рассказала о неприличных желаниях мужчин
    «Рапунцель» из Днепра рассказала о неприличных желаниях мужчин
    «Рапунцель» из Днепра рассказала о неприличных желаниях мужчин
    «Рапунцель» из Днепра рассказала о неприличных желаниях мужчин
    «Рапунцель» из Днепра рассказала о неприличных желаниях мужчин
    «Рапунцель» из Днепра рассказала о неприличных желаниях мужчин
    «Рапунцель» из Днепра рассказала о неприличных желаниях мужчин
    «Рапунцель» из Днепра рассказала о неприличных желаниях мужчин
    instagram.com/rapunzel_ua/

    Алена пожаловалась на неприличные сообщения мужчин, которые она получает в социальных сетях после публикации своих фото. Например, некоторые подписчики пишут Ануфриевой о желании понюхать, потрогать или даже купить ее волосы. По ее словам, она сразу блокирует такие письма.

     «Я думаю, что сила женщины в ее волосах, и мои выглядят безумно красиво», — рассуждала Ануфриева о своих почти двухметровых волосах. Украинка добавила, что маленькие девочки часто останавливают ее на улице и просят потрогать волосы, называя ее настоящей Рапунцель.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Потап резко ответил украинцам на критику клипа Дорофеевой и будущего дуэта с Бузовой.

    Продюсер назвал соотечественников долбодятлами и заявил, что буде делать все, что пожелает.

    «Поэтому я хочу, чтобы вы меня услышали и поняли. Экспансия украинского музыки начинается не с треков на украинском, а из присутствия. Нас нет. Нас не слышат. Артисты едут из Украины. А те, кто остается, попадает под пресс таких долбодятлов, как ты», - заявил Потап.

     Читайте также: Холостячки, пацанки и опарыши: что смотрели украинцы на YouTube в 2020 году
    Теги: знаменитости мода и красота курьез волосы
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