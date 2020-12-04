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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян без белья нарядилась в простыню со своим портретом (фото)

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    <p>40-летняя инстадива Ким Кардашьян продемонстрировала достоинства фигуры</p> <div></div> - Ким Кардашьян без белья нарядилась в простыню со своим портретом (фото)

    40-летняя инстадива Ким Кардашьян продемонстрировала достоинства фигуры

    instagram.com/kimkardashian/

    Американская звезда реалити-шоу примерила пикантный аутфит со своим изображением

    40-летняя инстадива Ким Кардашьян облачилась в обтягивающее платье с открытыми плечами. Главной изюминкой наряда стала фотография Ким крупным планом, сделанная во время праздничной фотосессии.

    Звезда шоу «Семейство Кардашьян» кокетливо позировала. Она сложила губы трубочной, изобразив поцелуй, и показала руками жест, обозначающий победу. Правильный ракурс подчеркнул женственные формы Ким и обратил внимание на ее пышную грудь, в особенности на тот факт, что звезда предпочла не надевать нижнее белье.

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    Ким Кардашьян без белья нарядилась в простыню со своим портретом (фото)
    Ким Кардашьян без белья нарядилась в простыню со своим портретом (фото)
    Ким Кардашьян без белья нарядилась в простыню со своим портретом (фото)
    instagram.com/kimkardashian/

    «На платье снимок с моего дня рождения. Вы можете разглядеть мой фиолетовый глаз. Забавный факт: моя комната в детстве была оформлена в лавандовых и пурпурных тонах, ведь это мой любимый цвет», — призналась Ким.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Потап резко ответил украинцам на критику клипа Дорофеевой и будущего дуэта с Бузовой.

    Продюсер назвал соотечественников долбодятлами и заявил, что буде делать все, что пожелает.

    «Поэтому я хочу, чтобы вы меня услышали и поняли. Экспансия украинского музыки начинается не с треков на украинском, а из присутствия. Нас нет. Нас не слышат. Артисты едут из Украины. А те, кто остается, попадает под пресс таких долбодятлов, как ты», - заявил Потап.

     Читайте также: Холостячки, пацанки и опарыши: что смотрели украинцы на YouTube в 2020 году
    Теги: знаменитости самые сексуальные Кардашьян шоу-бизнес
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