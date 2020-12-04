Песня Макса Барских стал саундтреком к украинской эротической драме

Трек посвящен эзотерическому путешествию двух родственных душ

Песня популярного украинского певца Макса Барских стала «Имена» официальным саундтреком кинокартины Сергея Ткаченко «La Plage».

По словам музыканта, трек был записан в номере амстердамского отеля под впечатлением от спонтанной встречи и поэтому до релиза дошел практически в первоначальном виде.

«Мне казалось, я встретил в этом городе родную душу из прошлой жизни: мы столкнулись на время и прошли мимо друг друга»- говорит музыкант.

Фильм «La Plage» - это независимый украинский арт-хаус в жанре эротической драмы. История о двух молодых парах, чья случайная встреча в поезде, следующем на север Франции, кардинально меняет жизни и сознание героев. «La Plage» фиксирует и показывает первые эмоциональные отпечатки нашего времени и поколения, которое учится любить «по-новому».

Свою жизнь на кинофестивалях и кинорынке фильм начнет в 2021 году. Премьера в Украине запланирована на конец того же года.