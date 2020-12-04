  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Песня Макса Барских стал саундтреком к украинской эротической драме

    • Розсилка
    Певец Макс Барских - Песня Макса Барских стал саундтреком к украинской эротической драме
    Певец Макс Барских

    Трек посвящен эзотерическому путешествию двух родственных душ

    Песня популярного украинского певца Макса Барских стала «Имена» официальным саундтреком кинокартины Сергея Ткаченко «La Plage».

    По словам музыканта, трек был записан в номере амстердамского отеля под впечатлением от спонтанной встречи и поэтому до релиза дошел практически в первоначальном виде.

    «Мне казалось, я встретил в этом городе родную душу из прошлой жизни: мы столкнулись на время и прошли мимо друг друга»- говорит музыкант.

    Фильм «La Plage» - это независимый украинский арт-хаус в жанре эротической драмы. История о двух молодых парах, чья случайная встреча в поезде, следующем на север Франции, кардинально меняет жизни и сознание героев. «La Plage» фиксирует и показывает первые эмоциональные отпечатки нашего времени и поколения, которое учится любить «по-новому».

    Свою жизнь на кинофестивалях и кинорынке фильм начнет в 2021 году. Премьера в Украине запланирована на конец того же года.

    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies