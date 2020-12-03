Виктор Павлик растрогал фанатов снимком с 80-летней мамой

Поклонники отметили, что артист очень похож на маму

Певец Виктор Павлик, который вызвал возмущение снимком со скандальным девичьим дуэтом, показал свою маму Александру.

На странице в Instagram исполнитель поделился с поклонниками фотографией, на которой изображен вместе с близким человеком. Павлик запостил селфи, где позирует с 80-летней мамой. Как рассказал артист, он решил навестить родственницу.

Поклонники певца отметили, что он со своей мамой очень похожи, и пожелали госпоже Александре многих лет жизни.

Ранее «Скотч» сообщал, что Потап резко ответил украинцам на критику клипа Дорофеевой и будущего дуэта с Бузовой.

Продюсер назвал соотечественников долбодятлами и заявил, что буде делать все, что пожелает.

«Поэтому я хочу, чтобы вы меня услышали и поняли. Экспансия украинского музыки начинается не с треков на украинском, а из присутствия. Нас нет. Нас не слышат. Артисты едут из Украины. А те, кто остается, попадает под пресс таких долбодятлов, как ты», - заявил Потап.