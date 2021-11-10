Откровение учительницы Олега Винника. Артист не отличался талантом в юности

Преподавательница не понимает, откуда у певца взялся талант

Преподавательница Каневского училища культуры, в котором учился популярный украинский певец Олег Винник, Мария Ноздренко рассказала о том, каким артист был в юности. По ее словам, певец ничем не отличался от остальных детей, сообщает «Обозровватель».

Соответствующее заявление она сделал в интервью для YouTube-канала «LIVE». Женщина уверяет, что Олег Винник был «очень деревенским», а теперь задается вопросом «откуда у его такой талант»

«Он деревенский был, но он среди остальных деревенских детей выделялся тем, что у него прическа всегда была красивая, длинные волосы с кудряшками. Очень аккуратным был, никогда не отличался способностями. Был как все, но как жизнь его так сложилась», – сказала Мария Ноздренко.

Преподавательница вспомнила, когда Олег Винник приезжал на концерт в родное село, она поговорила с певцом и спросила у него «откуда взялся такой талант».

«Олег никогда не выделялся. Так чтобы он у нас был солистом, не помню. Я кстати ни разу не слышала в училище, как он поет, кроме хора», – добавила Мария Ноздоренко.

Ранее Влад Яма признался, что запрещал пятилетнему сыну заниматься танцами.

«Леон просил об этом несколько месяцев. Я сопротивлялся, боялся… Думал, если он выберет путь уличной культуры, то никогда не будет танцевать бальные танцы. Я хочу, чтобы он все попробовал. Да, пожалуй, это моя ошибка. Когда представляю сына в будущем и то, чем он будет заниматься, всегда примеряю это на себя. Я сам в семь лет пошел на бальные танцы и посвятил этому всю жизнь. Но так бывает не у всех», – говорит Влад

.