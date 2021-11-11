Супермодель Белла Хадид рассказала о своем психическом заболевании

У меня было много срывов, – призналась звезда подиумов

Знаменитая супермодель Белла Хадид поделилась в Инстаграме откровенным постом, в котором рассказала, что уже несколько лет она борется с тревожностью и пытается стабилизировать свое психическое состояние. Модель поделилась серией фотографий, на которых она плачет, а также роликом с дочерью Уилла Смита Уиллоу. В нем молодая актриса рассказывает о чувствах и о том, как важно понимать и поддерживать друг друга.

Белла также добавила, что, чтобы бороться с тревогой и страхами, она много времени проводила в одиночестве и работала над собой и над своими проблемами.

«Социальные сети не реальны. Все, кто борется, помните об этом. Иногда все, что тебе нужно, это просто услышать, что ты не один. Так что вот от меня вам: «Вы не одни». Самопомощь, психическое нездоровье / химический дисбаланс не линейны, это почти как американские горки со множеством взлетов и падений. Но я хочу, чтобы вы знали, что свет в конце тоннеля всегда есть, а американские горки заканчиваются там же, где и начались. Мне понадобилось много времени, чтобы понять это, и у меня было множество срывов. Если много работать над собой, проводить время в одиночестве, чтобы понять свои травмы, триггеры, радость и рутину, у тебя всегда будет возможность понять и узнать больше о своей боли и о том, как с ней справиться», - отметила Белла Хадид.

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