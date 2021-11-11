Сериал «Игра в кальмара» обошел «Игру престолов» еще по одному показателю

Число просмотров видеоконтента по сериалу «Игра в кальмара» на YouTube превысило 17 млрд

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара», вышедший на стриминговой платформе Netflix, обошел шоу «Игра престолов» от HBO по популярности на YouTube. Об этом сообщил портал NewsBreak.

Отмечается, что в общей сложности контент по южнокорейскому сериалу на видеохостинге насчитывает около 129 тысяч роликов различной продолжительности, включая официальные трейлеры и созданные фанатами клипы. По состоянию на 10 ноября общее количество просмотра данного контента превысило 17 миллиардов. Помимо этого пользователи оставили 533 миллионов реакций на видео, включая лайки и комментарии.

В то же время по «Игре престолов», который считается хитом HBO, было создано 420 тысяч видео. При этом общее количество просмотров за 10 лет составило 16,9 миллиардов. Американский сериал также уступает по числу реакций: под всеми видео было оставлено 233 миллиона лайков, дизлайков и комментариев.

Напомним, специалисты раскрыли влияние южнокорейского сериала «Игра в кальмара» на модную индустрию.

К слову, австралийская компания объявила, что организует свою версию испытаний по мотивам сериала «Игра в кальмара».

Ранее, южнокорейский сериал «Игра в кальмара», ставший главным хитом, принесет сервиса почти $900 млн.

Также, «Игра в кальмара» бьет все рекорды просмотров на стриминговой площадке Netflix. По данным Bloomberg, стоимость сериала оказалась чуть ли не рекордно низкой.