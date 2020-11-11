Как выглядят самые неожиданные и нелепые подарки от бабушек: курьезные фото

«Моя 90-летняя бабуля прислала мне эту собственноручно сшитую жилетку с запиской: „Надень на вечеринку“»

Говорят, что 80% бабушек имитируют радость при виде внуков. Но то, что все бабушки любят побаловать своих детей и их отпрысков — чистая правда. Бабулины подарки бывают неожиданными, странными, милыми, нелепыми, а иногда и настолько ужасными, что даже прекрасными.

Кружка в виде унитаза, одеяло-акула, костюм с листьями конопли, плед с котятами для взрослого внука, старинная ночнушка до пят для внучки. В чем мы не сомневаемся, что все бабушкины подарки сделаны с любовью. Смотрите сами.

Ранее «Скотч» сообщал, Нателла Крапивина, продюссер проживающей в России украинской певицы Светланы Лободы, дала интервью Ксении Собчак.

В интервью Крапивина рассказала неожиданную историю о роли зубов в карьере Монатика, после которой карьера певца стремительно пошла вверх.