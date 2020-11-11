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    Курьез

    Как выглядят самые неожиданные и нелепые подарки от бабушек: курьезные фото

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    Как выглядят самые неожиданные и нелепые подарки от бабушек: курьезные фото

    «Моя 90-летняя бабуля прислала мне эту собственноручно сшитую жилетку с запиской: „Надень на вечеринку“»

    Говорят, что 80% бабушек имитируют радость при виде внуков. Но то, что все бабушки любят побаловать своих детей и их отпрысков — чистая правда. Бабулины подарки бывают неожиданными, странными, милыми, нелепыми, а иногда и настолько ужасными, что даже прекрасными.

    Кружка в виде унитаза, одеяло-акула, костюм с листьями конопли, плед с котятами для взрослого внука, старинная ночнушка до пят для внучки. В чем мы не сомневаемся, что все бабушкины подарки сделаны с любовью. Смотрите сами.

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    Как выглядят самые неожиданные и нелепые подарки от бабушек: курьезные фото
    Как выглядят самые неожиданные и нелепые подарки от бабушек: курьезные фото
    Как выглядят самые неожиданные и нелепые подарки от бабушек: курьезные фото
    Как выглядят самые неожиданные и нелепые подарки от бабушек: курьезные фото
    Как выглядят самые неожиданные и нелепые подарки от бабушек: курьезные фото
    Как выглядят самые неожиданные и нелепые подарки от бабушек: курьезные фото
    Как выглядят самые неожиданные и нелепые подарки от бабушек: курьезные фото
    Как выглядят самые неожиданные и нелепые подарки от бабушек: курьезные фото
    Как выглядят самые неожиданные и нелепые подарки от бабушек: курьезные фото
    Как выглядят самые неожиданные и нелепые подарки от бабушек: курьезные фото
    Как выглядят самые неожиданные и нелепые подарки от бабушек: курьезные фото
    Как выглядят самые неожиданные и нелепые подарки от бабушек: курьезные фото
    Как выглядят самые неожиданные и нелепые подарки от бабушек: курьезные фото
    Как выглядят самые неожиданные и нелепые подарки от бабушек: курьезные фото
    Как выглядят самые неожиданные и нелепые подарки от бабушек: курьезные фото
    Как выглядят самые неожиданные и нелепые подарки от бабушек: курьезные фото
    Как выглядят самые неожиданные и нелепые подарки от бабушек: курьезные фото
    Как выглядят самые неожиданные и нелепые подарки от бабушек: курьезные фото
    Как выглядят самые неожиданные и нелепые подарки от бабушек: курьезные фото
    Как выглядят самые неожиданные и нелепые подарки от бабушек: курьезные фото
    Как выглядят самые неожиданные и нелепые подарки от бабушек: курьезные фото
    Как выглядят самые неожиданные и нелепые подарки от бабушек: курьезные фото
    Как выглядят самые неожиданные и нелепые подарки от бабушек: курьезные фото
    Как выглядят самые неожиданные и нелепые подарки от бабушек: курьезные фото
    Как выглядят самые неожиданные и нелепые подарки от бабушек: курьезные фото
    Как выглядят самые неожиданные и нелепые подарки от бабушек: курьезные фото

    Ранее «Скотч» сообщал, Нателла Крапивина, продюссер проживающей в России украинской певицы Светланы Лободы, дала интервью Ксении Собчак.

    В интервью Крапивина рассказала неожиданную историю о роли зубов в карьере Монатика, после которой карьера певца стремительно пошла вверх.

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