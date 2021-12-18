Разведенная Билык пришла на съемки с молодым мужчиной (фото)

Ирина Билык: Сегодня моя семья – это сыновья

Ирина Билык рассказала, как чувствует себя после развода и кого сейчас называет своей семьей

Певица Ирина Билык на записи программы «Музыкальная платформа», которую телеканал «Украина» покажет в канун Нового года, исполнила новую дуэтную песню «Отпусти» в дуэте с Сергеем Мироненко – финалистом многих музыкальных телепроектов.

Ирина Билык и Сергей Мироненко. Фото: ТРК Украина

На съемочной площадке канала артистка рассказала, как праздновала День рождения младшего сына Табриза и поздравил ли мальчика отец – Аслан Ахмадов.

«После выступления я приехала домой, где мы поздравляли Табриза, было много людей, огромное количество подарков. Он мне заказал особые современные игрушки», – признается Билык.

Певица признается – муж к сыну не приехал. Однако все-таки поздравил по телефону.

«Я не знаю, где он сегодня, но поздравил моего сына. Уже три месяца, как я разведена. И счастлива в этом состоянии! – поделилась Ирина Билык. – Сегодня моя семья – это сыновья. Родителей уже нет, родственники за границей, поэтому я имею дело с подружками».