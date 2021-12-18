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    Разведенная Билык пришла на съемки с молодым мужчиной (фото)

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    Ирина Билык: Сегодня моя семья &ndash; это сыновья - Разведенная Билык пришла на съемки с молодым мужчиной (фото)
    Ирина Билык: Сегодня моя семья – это сыновья
    фото из открытых источников

    Ирина Билык рассказала, как чувствует себя после развода и кого сейчас называет своей семьей

    Певица Ирина Билык на записи программы «Музыкальная платформа», которую телеканал «Украина» покажет в канун Нового года, исполнила новую дуэтную песню «Отпусти» в дуэте с Сергеем Мироненко – финалистом многих музыкальных телепроектов.

    Ирина Билык и Сергей Мироненко. Фото: ТРК Украина
    Ирина Билык и Сергей Мироненко. Фото: ТРК Украина

    На съемочной площадке канала артистка рассказала, как праздновала День рождения младшего сына Табриза и поздравил ли мальчика отец – Аслан Ахмадов.

    «После выступления я приехала домой, где мы поздравляли Табриза, было много людей, огромное количество подарков. Он мне заказал особые современные игрушки», – признается Билык.

    Певица признается – муж к сыну не приехал. Однако все-таки поздравил по телефону.

    «Я не знаю, где он сегодня, но поздравил моего сына. Уже три месяца, как я разведена. И счастлива в этом состоянии! – поделилась Ирина Билык. – Сегодня моя семья – это сыновья. Родителей уже нет, родственники за границей, поэтому я имею дело с подружками».

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    Теги: Украина шоу-бизнес семья День рождения Ирина Билык
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    Разведенная Билык пришла на съемки с молодым мужчиной (фото)