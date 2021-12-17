Джей Ло поздравила всех с пятницей эротическим снимком (фото)

Ранее пресса писала, что Дженнифер Лопес не оценила высказываний любимого, актера Бена Аффлека, о его бывшей жене

Голливудская актриса Дженнифер Лопес похвасталась в своем Инстаграме откровенным снимком, подписав фото: «Готовы к выходным! С пятницей!» За несколько часов пост одобрительно лайкнули почти 125 тысяч человек.

«С пятницей!» – подписала пост Джей Ло. Фото: instagram.com/jlo

Напомним, ранее пресса писала, что Дженнифер Лопес не оценила высказываний любимого, актера Бена Аффлека, о его бывшей жене. Артист обвинил Дженнифер Гарнер в своем алкоголизме. Как сообщил источник изданию Page Six, Лопес разгневали такие слова Аффлека. «Она очень зла, ведь его слова касаются и ее, поскольку она встречается с ним. Она не хочет, чтобы ее втягивали в это. Джен встречалась с Гарнер. Она пытается познакомиться поближе с ней и с детьми Бена. Поэтому это безрассудно и бесцеремонно с его стороны», – рассказал источник.