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    Джей Ло поздравила всех с пятницей эротическим снимком (фото)

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    Дженнифер Лопес - Джей Ло поздравила всех с пятницей эротическим снимком (фото)
    Дженнифер Лопес

    Ранее пресса писала, что Дженнифер Лопес не оценила высказываний любимого, актера Бена Аффлека, о его бывшей жене

    Голливудская актриса Дженнифер Лопес похвасталась в своем Инстаграме откровенным снимком, подписав фото: «Готовы к выходным! С пятницей!» За несколько часов пост одобрительно лайкнули почти 125 тысяч человек.

    «С пятницей!» – подписала пост Джей Ло. Фото: instagram.com/jlo
    «С пятницей!» – подписала пост Джей Ло. Фото: instagram.com/jlo

    Напомним, ранее пресса писала, что Дженнифер Лопес не оценила высказываний любимого, актера Бена Аффлека, о его бывшей жене. Артист обвинил Дженнифер Гарнер в своем алкоголизме. Как сообщил источник изданию Page Six, Лопес разгневали такие слова Аффлека. «Она очень зла, ведь его слова касаются и ее, поскольку она встречается с ним. Она не хочет, чтобы ее втягивали в это. Джен встречалась с Гарнер. Она пытается познакомиться поближе с ней и с детьми Бена. Поэтому это безрассудно и бесцеремонно с его стороны», – рассказал источник.

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    Теги: актриса артист Дженнифер Лопес шоу-бизнес
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    Джей Ло поздравила всех с пятницей эротическим снимком (фото)