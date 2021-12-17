Жена мэра Филатова поделилась семейными новогодними традициями

Супруга мэра Днепра Бориса Филатова, Марина рассказала, как они в семье празднуют Новый год

Ранее Филатовы ставили живую елку, которую после праздников высаживали у дома. Но уже несколько лет Марина предпочитает искусственное дерево, и на этот раз украсит его в золотых тонах.

О праздничных блюдах и планах мэра рассказала «Афише Днепра». По словам Марины, их новогодний стол не обходится без советских блюд. Но с некоторыми коррективами.

«Да, конечно, готовим традиционную, советскую кухню. Потому что это для нас это привычно. И все любим оливье, но с лососем. Потому что многие вегетарианцы в семье, кто-то понемногу употребляет рыбу, но не мясо. Сельдь под шубой тоже делаем, блины, кто ест мясо – утка с картофельным пюре», – говорит Филатова.

«Хлопцу у нас на столе нет. Это очень длинная история. Мне очень нравится еда, которая готовится быстро, потому что в ней нет тяжелых калорий. Также будут как сладости клубничное варенье, которое варит моя мама, и итальянское панетоне», – добавила она.

А вот новогодние телепрограммы не входят в праздничные планы семьи Филатовых.

«У нас дома телевизор не включался уже 6 лет. Я не помню, как он работает вообще! Мы не смотрим речь президентов на Новый год, никаких фильмов. Мы слушаем музыку в Новый год – она фоном каким-то играет, а мы общаемся. Только живое общение!», – отметила Филатова.

Что касается подарков, то их Марина ищет в последний момент. А вот мужчина готовится заранее.

«Это очень интересно, потому что мой муж никогда не знает, что подарить мне или дочери. Поэтому он всегда звонит ей, чтобы спросить меня, а мне – чтобы подобрать подарок для дочери. Поэтому мы знаем, что это будет, но пытаемся сделать удивленный вид», – призналась Марина.

«В прошлом году я получила от моего мужа украинское, сделанное под старинные бусы. Он знает, что я очень практичный человек и не люблю покупать вещи, которые буду хранить в шкафу, под стеклом. А эти бусы прекрасно сочетаются с разными предметами моего гардероба», – отметила женщина.