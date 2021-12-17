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    Жена мэра Филатова поделилась семейными новогодними традициями

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    Мэр Филатов встречет новый год с дочерью, женой и близкими родственниками и друзьями - Жена мэра Филатова поделилась семейными новогодними традициями

    Мэр Филатов встречет новый год с дочерью, женой и близкими родственниками и друзьями

    Фото из открытых источников

    Супруга мэра Днепра Бориса Филатова, Марина рассказала, как они в семье празднуют Новый год

    Ранее Филатовы ставили живую елку, которую после праздников высаживали у дома. Но уже несколько лет Марина предпочитает искусственное дерево, и на этот раз украсит его в золотых тонах.

    О праздничных блюдах и планах мэра рассказала «Афише Днепра». По словам Марины, их новогодний стол не обходится без советских блюд. Но с некоторыми коррективами.

    «Да, конечно, готовим традиционную, советскую кухню. Потому что это для нас это привычно. И все любим оливье, но с лососем. Потому что многие вегетарианцы в семье, кто-то понемногу употребляет рыбу, но не мясо. Сельдь под шубой тоже делаем, блины, кто ест мясо – утка с картофельным пюре», – говорит Филатова.

    «Хлопцу у нас на столе нет. Это очень длинная история. Мне очень нравится еда, которая готовится быстро, потому что в ней нет тяжелых калорий. Также будут как сладости клубничное варенье, которое варит моя мама, и итальянское панетоне», – добавила она.

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    Жена мэра Филатова поделилась семейными новогодними традициями
    Жена мэра Филатова поделилась семейными новогодними традициями
    Жена мэра Филатова поделилась семейными новогодними традициями
    Фото из открытых источников

    А вот новогодние телепрограммы не входят в праздничные планы семьи Филатовых.

    «У нас дома телевизор не включался уже 6 лет. Я не помню, как он работает вообще! Мы не смотрим речь президентов на Новый год, никаких фильмов. Мы слушаем музыку в Новый год – она фоном каким-то играет, а мы общаемся. Только живое общение!», – отметила Филатова.

    Что касается подарков, то их Марина ищет в последний момент. А вот мужчина готовится заранее.

    «Это очень интересно, потому что мой муж никогда не знает, что подарить мне или дочери. Поэтому он всегда звонит ей, чтобы спросить меня, а мне – чтобы подобрать подарок для дочери. Поэтому мы знаем, что это будет, но пытаемся сделать удивленный вид», – призналась Марина.

    «В прошлом году я получила от моего мужа украинское, сделанное под старинные бусы. Он знает, что я очень практичный человек и не люблю покупать вещи, которые буду хранить в шкафу, под стеклом. А эти бусы прекрасно сочетаются с разными предметами моего гардероба», – отметила женщина.

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    Теги: Новый год еда семья
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    Жена мэра Филатова поделилась семейными новогодними традициями