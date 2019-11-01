Развод на $50 миллионов: Эмбер Херд обвинила Джонни Деппа в подкупе свидетелей



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Джонни Депп и Эмбер Херд

Звезда «Аквамен »выступила с новыми обвинениями против бывшего мужа

33-летняя Эмбер Херд уверена, что экс-супруг заплатил свидетелям избиений. Херд и Депп уже долгое время являются участниками судебного разбирательства. Еще в 2016 году актриса обвинила звезду фильма «Пираты Карибского моря» в домашнем насилии. Эмбер опубликовала фотографии со следами побоев.

Артист не только не признал свою причастность к этому, но и подал встречный иск. Он обвинил экс-супругу в клевете. По его словам, синяки были ненастоящими – Херд их просто нарисовала.

Теперь бывшая супруга Деппа заявила, что он подкупает свидетелей. Вместе со своим адвокатом Робертой Коплан актриса вызвала в суд фирму The Mandel Group, управлявшую бизнесом Деппа в период с 1999-го по 2016 год. Кинозвезда запросила у компании данные о любых выплатах, сделанных возможным свидетелям, которые наблюдали насилие и помогли его скрыть. «Он всем заплатил. Потратил миллионы долларов, чтобы они молчали», – цитирует актрису Daily Mail.

Ранее Джонни Депп подал иск на Эмбер Херд за клевету. 55-летний актер намерен отсудить у бывшей жены $50 миллионов, утверждая, что ее заявления о домашнем насилии со стороны Деппа - ложь с целью получить внимание прессы и поспособствовать карьерному росту.