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    Шоу-биз

    Самая молодая миллиардерша превратилась в сексуальную Русалочку

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    <p>Кайли Дженнер</p> <p>Фото: instagram.com/kyliejenner/</p> - Самая молодая миллиардерша превратилась в сексуальную Русалочку

    Кайли Дженнер

    Фото: instagram.com/kyliejenner/

    Юная миллиардерша показала свою версию морской принцессы

    22-летняя Кайли Дженнер один за другим демонстрирует свои образы на Хэллоин. На этот раз она остановила выбор на русалочке Ариэль из мультфильма компании Disney. Звезда Она надела лиф-сетку из ракушек с жемчугом, который подчеркнул ее пышную грудь. Рыбий хвост Кайли заменила изумрудная юбка с откровенным разрезом, украшенная стразами.

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    Самая молодая миллиардерша превратилась в сексуальную Русалочку
    Самая молодая миллиардерша превратилась в сексуальную Русалочку
    Самая молодая миллиардерша превратилась в сексуальную Русалочку
    Самая молодая миллиардерша превратилась в сексуальную Русалочку
    Самая молодая миллиардерша превратилась в сексуальную Русалочку
    Самая молодая миллиардерша превратилась в сексуальную Русалочку
    Самая молодая миллиардерша превратилась в сексуальную Русалочку
    Фото: instagram.com/kyliejenner/

     Образ дополнил огненно-красный парик. Макияж Кайли сделала в тон волосам: она сделала акцент на губах и скулах. Ни одна принцесса не обходится без украшений, поэтому Дженнер надела роскошные серьги из жемчуга.

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