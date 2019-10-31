Самая молодая миллиардерша превратилась в сексуальную Русалочку



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Кайли Дженнер Фото: instagram.com/kyliejenner/

Юная миллиардерша показала свою версию морской принцессы

22-летняя Кайли Дженнер один за другим демонстрирует свои образы на Хэллоин. На этот раз она остановила выбор на русалочке Ариэль из мультфильма компании Disney. Звезда Она надела лиф-сетку из ракушек с жемчугом, который подчеркнул ее пышную грудь. Рыбий хвост Кайли заменила изумрудная юбка с откровенным разрезом, украшенная стразами.

Образ дополнил огненно-красный парик. Макияж Кайли сделала в тон волосам: она сделала акцент на губах и скулах. Ни одна принцесса не обходится без украшений, поэтому Дженнер надела роскошные серьги из жемчуга.