Любовница Леонардо ДиКаприо повторила элегантный образ Одри Хепберн



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Лео ДиКаприо и Камила Морроне instagram.com/redcarpetmood/

Образ легендарной актрисы вдохновил подружку голливудского красавчика

22-летняя Камила Морроне стала почетной гостей кинофестиваля SCAD Savannah Film Festival/ Возлюбленная Леонардо ДиКаприо появилась в перед публикой в элегантном образе. На ней было черное платье, подчеркивающее ее изящную талию.

На впечатляющий образ модель вдохновил образ героини Одри Хепберн в фильме «Любовь после полудня». В нем актриса также собрала волосы и надела идентичное черное платье.

В роман ДиКаприо и Морроне мало кто верил, однако они вместе уже около двух лет. Лео берет возлюбленную на ужины с семьей, а также устраивает ей романтичные поездки.