  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Любовница Леонардо ДиКаприо повторила элегантный образ Одри Хепберн

    • Розсилка
    <p>Лео ДиКаприо и Камила Морроне</p> <p>instagram.com/redcarpetmood/</p> - Любовница Леонардо ДиКаприо повторила элегантный образ Одри Хепберн

    Лео ДиКаприо и Камила Морроне

    instagram.com/redcarpetmood/

    Образ легендарной актрисы вдохновил подружку голливудского красавчика

    22-летняя Камила Морроне стала почетной гостей кинофестиваля SCAD Savannah Film Festival/ Возлюбленная Леонардо ДиКаприо появилась в перед публикой в элегантном образе. На ней было черное платье, подчеркивающее ее изящную талию.

    1 з 14
    на весь екран згорнути
    Любовница Леонардо ДиКаприо повторила элегантный образ Одри Хепберн
    Любовница Леонардо ДиКаприо повторила элегантный образ Одри Хепберн
    Любовница Леонардо ДиКаприо повторила элегантный образ Одри Хепберн
    Любовница Леонардо ДиКаприо повторила элегантный образ Одри Хепберн
    Любовница Леонардо ДиКаприо повторила элегантный образ Одри Хепберн
    Любовница Леонардо ДиКаприо повторила элегантный образ Одри Хепберн
    Любовница Леонардо ДиКаприо повторила элегантный образ Одри Хепберн
    Любовница Леонардо ДиКаприо повторила элегантный образ Одри Хепберн
    Любовница Леонардо ДиКаприо повторила элегантный образ Одри Хепберн
    Любовница Леонардо ДиКаприо повторила элегантный образ Одри Хепберн
    Любовница Леонардо ДиКаприо повторила элегантный образ Одри Хепберн
    Любовница Леонардо ДиКаприо повторила элегантный образ Одри Хепберн
    Любовница Леонардо ДиКаприо повторила элегантный образ Одри Хепберн

    На впечатляющий образ модель вдохновил образ героини Одри Хепберн в фильме «Любовь после полудня». В нем актриса также собрала волосы и надела идентичное черное платье.

    В роман ДиКаприо и Морроне мало кто верил, однако они вместе уже около двух лет. Лео берет возлюбленную на ужины с семьей, а также устраивает ей романтичные поездки.

     Читайте также: Без макияжа и фильтров: папарацци застали постаревшую Монику Беллуччи в Риме
    знаменитости актриса модель шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ