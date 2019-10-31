Легендарная Синди Кроуфорд раскрыла секреты похудения
Синди Кроуфорд
Бывшая супермодель рассказала, как ее живот «растаял»
53-летняя легенда модельного бизнеса Синди Кроуфорд решила заняться совершенствованием фигуры, записавшись на процедуры лимфодренажного массажа.
«Мы нашли идеальный эффективный способ привести в порядок свое тело без оперативных вмешательств. Это реально работает», – заверила супермодель.
Для наглядности Кроуфорд показала снимки своего живота до процедуры, во время прохождения сеансов и после них. Разница видна с первого взгляда. Синди оказалась приятно удивлена таким шикарным эффектом.