Легендарная Синди Кроуфорд раскрыла секреты похудения



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Синди Кроуфорд

Бывшая супермодель рассказала, как ее живот «растаял»

53-летняя легенда модельного бизнеса Синди Кроуфорд решила заняться совершенствованием фигуры, записавшись на процедуры лимфодренажного массажа.

«Мы нашли идеальный эффективный способ привести в порядок свое тело без оперативных вмешательств. Это реально работает», – заверила супермодель.

Для наглядности Кроуфорд показала снимки своего живота до процедуры, во время прохождения сеансов и после них. Разница видна с первого взгляда. Синди оказалась приятно удивлена таким шикарным эффектом.