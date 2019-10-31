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    Шоу-биз

    Легендарная Синди Кроуфорд раскрыла секреты похудения

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    Синди Кроуфорд - Легендарная Синди Кроуфорд раскрыла секреты похудения
    Синди Кроуфорд

    Бывшая супермодель рассказала, как ее живот «растаял»

    53-летняя легенда модельного бизнеса Синди Кроуфорд решила заняться совершенствованием фигуры, записавшись на процедуры лимфодренажного массажа.

    «Мы нашли идеальный эффективный способ привести в порядок свое тело без оперативных вмешательств. Это реально работает», – заверила супермодель.

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    Легендарная Синди Кроуфорд раскрыла секреты похудения
    Легендарная Синди Кроуфорд раскрыла секреты похудения
    Легендарная Синди Кроуфорд раскрыла секреты похудения
    Легендарная Синди Кроуфорд раскрыла секреты похудения
    Легендарная Синди Кроуфорд раскрыла секреты похудения
    Легендарная Синди Кроуфорд раскрыла секреты похудения
    Легендарная Синди Кроуфорд раскрыла секреты похудения
    Легендарная Синди Кроуфорд раскрыла секреты похудения
    Легендарная Синди Кроуфорд раскрыла секреты похудения
    Легендарная Синди Кроуфорд раскрыла секреты похудения

    Для наглядности Кроуфорд показала снимки своего живота до процедуры, во время прохождения сеансов и после них. Разница видна с первого взгляда. Синди оказалась приятно удивлена таким шикарным эффектом.

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