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    Шоу-биз

    Режиссёр картины «Капитан Марвел» рассказала, почему кошку Гусю сыграл кот

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    Режиссёр картины «Капитан Марвел» рассказала, почему кошку Гусю сыграл кот

    Одного из самых запоминающихся персонажей картины, кошку по кличке Гуся, а точнее флёркена, что прятался в облике кошки, сыграть поручили коту

    Одна из режиссеров картины «Капитан Марвел» – Анна Боден – рассказала, почему создатели фильма приняли решение доверить роль кошки коту. Она объяснила это тем, что самки плохо поддаются дрессуре.

    «Да, Гусю у нас играл кот по кличке Регги. Оказалось, что дрессировщики просто не работают с кошками. Не знаю, может быть это такая форма сексизма, но они утверждают, что кошек очень сложно научить чему-либо», – говорит Анна Боден.

    Также стоит отметить, что в оригинальных комиксах кошку звали Чуи и она дала потомство, которому в экранизации места не нашлось.

    Сборы фильма «Капитан Марвел» превысили отметку 1,12 млрд долларов, что позволяет ему считаться одной из самых успешных экранизаций комиксов в мире.

    В картине снимались: Бри Ларсон, Сэмюэл Л. Джексон, Бен Мендельсон, Джуд Лоу, Аннетт Бенинг, Лашана Линч, Кларк Грегг, Руне Темте, Джемма Чан и другие. Героиню Ларсон также можно было увидеть в недавнем блокбастере «Мстители: Финал», который вошел в тройку самых кассовых фильмов в истории. 

    Джерело: Киноафиша

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