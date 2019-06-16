Лили Собески празднует день рождения: яркие фотосессии актрисы

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Лилиэн Радабет Глория Элжвета Собески родилась в Нью-Йорке 10 июня 1983 года

Дебют в кино для Лили состоялся в 1994 году. Девочка получила роль Анны Ейтс в фильме «Воссоединение». Коллегами по киноплощадке стали Марло Томас и Питер Штраус. За эпизодом в полноформатном фильме последовал ряд мелких работ в сериалах, а в 1995 году Лили пригласили в киноленту «Лошадь для Дэнни».

Первой серьезной драматической работой Лили стала кинолента «Жанна д’Арк». Девушке только исполнилось 16 лет – ровно столько же было самой Жанне в период, о котором повествует фильм. К этому моменту рост актрисы составил 1,78 м, а вес – 60 кг. За талантливое перевоплощение в девушку-воина Лили получила статуэтку «Young Star Awards».

В тот же год актриса проходит кастинг в кинокартину Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами».

Кинолента «Ночной поезд», вышедшая в 2009 году, стала еще одной запоминающейся работой актрисы. Лили сыграла одну из случайных пассажиров поезда, попавших под влияние шкатулки-убийцы. Для съемок в триллере девушке пришлось на некоторое время переехать в Болгарию.

В 2012 году, во время очередного интервью, актриса сделала шокирующее заявление. Лили Собески решила оставить кинематограф и посвятить себя материнству. После неожиданной новости в прокат вышел фильм с красноречивым названием «Последний кинофестиваль», где девушка сыграла небольшую эпизодическую роль.

После завершения актерской карьеры Лили увлеклась живописью и скульптурой. Девушка выставляет собственные работы под фамилией мужа – Киммел. Блондинка предпочитает абстракцию. В основном Лили рисует яркие фигуры, размещенные на черном или белом фоне.

В начале 2018 года состоялась персональная выставка бывшей актрисы. Экспозиция под названием «Каналы» была представлена в галерее «Journal Gallery», расположенной в Уильямсбурге.