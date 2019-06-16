  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Лили Собески празднует день рождения: яркие фотосессии актрисы

    • ГЛАВКОМ
    • Розсилка
    Лили Собески празднует день рождения: яркие фотосессии актрисы
    theplace.ru

    Лилиэн Радабет Глория Элжвета Собески родилась в Нью-Йорке 10 июня 1983 года

    Дебют в кино для Лили состоялся в 1994 году. Девочка получила роль Анны Ейтс в фильме «Воссоединение». Коллегами по киноплощадке стали Марло Томас и Питер Штраус. За эпизодом в полноформатном фильме последовал ряд мелких работ в сериалах, а в 1995 году Лили пригласили в киноленту «Лошадь для Дэнни».

    Первой серьезной драматической работой Лили стала кинолента «Жанна д’Арк». Девушке только исполнилось 16 лет – ровно столько же было самой Жанне в период, о котором повествует фильм. К этому моменту рост актрисы составил 1,78 м, а вес – 60 кг. За талантливое перевоплощение в девушку-воина Лили получила статуэтку «Young Star Awards».

    В тот же год актриса проходит кастинг в кинокартину Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами».

    Кинолента «Ночной поезд», вышедшая в 2009 году, стала еще одной запоминающейся работой актрисы. Лили сыграла одну из случайных пассажиров поезда, попавших под влияние шкатулки-убийцы. Для съемок в триллере девушке пришлось на некоторое время переехать в Болгарию.

    В 2012 году, во время очередного интервью, актриса сделала шокирующее заявление. Лили Собески решила оставить кинематограф и посвятить себя материнству. После неожиданной новости в прокат вышел фильм с красноречивым названием «Последний кинофестиваль», где девушка сыграла небольшую эпизодическую роль.

    После завершения актерской карьеры Лили увлеклась живописью и скульптурой. Девушка выставляет собственные работы под фамилией мужа – Киммел. Блондинка предпочитает абстракцию. В основном Лили рисует яркие фигуры, размещенные на черном или белом фоне.

    1 з 54
    на весь екран згорнути
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru

    В начале 2018 года состоялась персональная выставка бывшей актрисы. Экспозиция под названием «Каналы» была представлена в галерее «Journal Gallery», расположенной в Уильямсбурге.


    Читайте також
    знаменитости фотография кино актриса День рождения выставка поезд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ