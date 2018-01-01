Наоми Кэмпбелл ушла от египетского мультимиллионера к 35-летнему рэперу

В списке экс-возлюбленных Наоми Кэмпбелл бизнесмены и магнаты чередуются с музыкантами и актерами

По данным западных СМИ, модель прекратила отношения с миллионером из списка Forbes - 61-летним египтянином Луи Си Камильери и закрутила роман с 35-летним британским рэпером Sketpa, настоящее имя которого Джозеф Джуниор Аденуга.

Новые отношения Наоми начала еще осенью, однако предпочитала тщательно их скрывать. Впервые выйти в свет вместе с бойфрендом она решила во время одной из вечеринок Недели моды в Париже, однако фотографам так и не удалось заснять их вместе.

«У Наоми и Джозефа была цепочка секретных свиданий. Они оба очень креативны, поэтому изобретательно продумывают встречи. Все идет хорошо», - цитирует инсайдеров журнал Hello!.

Джозеф Джуниор Аденуга выпустил четыре студийных альбома и получил престижную премию Mercure в 2016 году за свою пластинку Konnichiwa.

Несмотря на бурную личную жизнь, в свои 47 лет Наоми не перестает говорить о том, что расставаться со свободой и связывать свою жизнь с кем бы то ни было она не стремится.

«Я не собираюсь быть трофеем. Если вы ожидаете, что я буду стоять на кухне и готовить завтрак в туфлях на высоких каблуках и это будет выглядеть так, будто я только сошла со страниц глянца... Успокойтесь! Этого никогда не произойдет», - рассказывала Наоми в интервью.

Отметим, что недавно супермодель восхитила сеть трогательным семейным снимком.