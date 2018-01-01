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    Названы самые позорные блокбастеры и актеры 2017 года

    Звание худшего фильма могут получить «Трансформеры», «На пятьдесят оттенков темнее», «Мумия» и «Спасатели Малибу»
    Оглашены номинанты на антипремию «Золотая малина», которая будет вручаться худшим фильмам 2017 года. Среди номинантов на эту награду фигурируют такие знаменитости, как Том Круз, Джонни Депп, Эмма Уотсон и другие, пишет «Главком». За главную статуэтку поборются ленты «Эмоджи фильм», «Трансформеры:
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 15:15
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    &laquo;Мумия&raquo;&nbsp;
    «Мумия» 

    Звание худшего фильма могут получить «Трансформеры», «На пятьдесят оттенков темнее», «Мумия» и «Спасатели Малибу»

    Оглашены номинанты на антипремию «Золотая малина», которая будет вручаться худшим фильмам 2017 года. Среди номинантов на эту награду фигурируют такие знаменитости, как Том Круз, Джонни Депп, Эмма Уотсон и другие, пишет «Главком».

    За главную статуэтку поборются ленты «Эмоджи фильм», «Трансформеры: Последний рыцарь», «На пятьдесят оттенков темнее», «Мумия» и «Спасатели Малибу».

    Звание худшего актера могут получить: Джейми Дорнан («На пятьдесят оттенков темнее»), Том Круз («Мумия»), Марк Уолберг («Здравствуй, папа, Новый год! 2» и «Трансформеры: Последний рыцарь»), Джонни Депп («Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки») или Зак Эфрон («Спасатели Малибу»).

    В номинации «худшая актриса» представлены: Эмма Уотсон («Сфера») и Дженнифер Лоуренс («мама!»), Дакота Джонсон («На пятьдесят оттенков темнее»), Кэтрин Хайгл («Наваждение») или Тайлер Перри, который сыграл женскую роль в фильме «Хэллоуин Мэдеи 2».

    Победителей объявят 3 марта, за день до вручения премии «Оскар».

    Премия «Золотая малина» вручается с 1980 года за самые слабые киноработы. Список номинантов формируется одноименным фондом, в котором задействованы более 700 человек из 20 стран. "Золотую малину" могут получить киноленты и исполнители ролей в фильмах, которые были сняты в США и Канаде на протяжении предыдущего года. Примечательно, что номинантам вручается пластиковая статуэтка, стоимость которой не превышает $5.

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