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    Шоу-биз

    Рианна представила коллекцию нижнего белья ко Дню влюбленных: пикантные фото

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    <p>31-летняя певица представила новую коллекцию нижнего белья, созданного специально ко Дню святого Валентина</p> <div></div> - Рианна представила коллекцию нижнего белья ко Дню влюбленных: пикантные фото

    31-летняя певица представила новую коллекцию нижнего белья, созданного специально ко Дню святого Валентина

    Фото: instagram.com/badgalriri/

    Поп-звезда позировала в соблазнительном наряде

    31-летняя певица Рианна  взяла на себя роль звездного купидона, выпустив коллекцию своего бренда Savage X Fenty ко Дню влюбленных. Она не стала доверять кому-либо ответственную миссию и сама предстала в сексуальных новинках.

    Рианна позировала в белоснежном комплекте из крошечного бюстгальтера на тонких лямках, трусиков, богато украшенных вышивкой, и легкомысленной подвязки на ноге. Она сидела на стуле в стиле Людовика XV перед огромным зеркалом.

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    Рианна представила коллекцию нижнего белья ко Дню влюбленных: пикантные фото
    Рианна представила коллекцию нижнего белья ко Дню влюбленных: пикантные фото
    Рианна представила коллекцию нижнего белья ко Дню влюбленных: пикантные фото
    Рианна представила коллекцию нижнего белья ко Дню влюбленных: пикантные фото
    Рианна представила коллекцию нижнего белья ко Дню влюбленных: пикантные фото
    Рианна представила коллекцию нижнего белья ко Дню влюбленных: пикантные фото
    Рианна представила коллекцию нижнего белья ко Дню влюбленных: пикантные фото
    Рианна представила коллекцию нижнего белья ко Дню влюбленных: пикантные фото
    Рианна представила коллекцию нижнего белья ко Дню влюбленных: пикантные фото
    Рианна представила коллекцию нижнего белья ко Дню влюбленных: пикантные фото
    Рианна представила коллекцию нижнего белья ко Дню влюбленных: пикантные фото
    Фото: instagram.com/badgalriri/

    В таком облике звезда напомнила очаровательную невесту, которая готовится надеть свое свадебное платье. Рианне сделали яркий макияж с гламурными фиолетовыми тенями. Бигуди на ее голове напомнили о том, что у девушек еще есть немного времени на то, чтобы подготовиться к романтическому свиданию и купить подарки для любимых.

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