Рианна представила коллекцию нижнего белья ко Дню влюбленных: пикантные фото



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31-летняя певица представила новую коллекцию нижнего белья, созданного специально ко Дню святого Валентина Фото: instagram.com/badgalriri/

Поп-звезда позировала в соблазнительном наряде

31-летняя певица Рианна взяла на себя роль звездного купидона, выпустив коллекцию своего бренда Savage X Fenty ко Дню влюбленных. Она не стала доверять кому-либо ответственную миссию и сама предстала в сексуальных новинках.

Рианна позировала в белоснежном комплекте из крошечного бюстгальтера на тонких лямках, трусиков, богато украшенных вышивкой, и легкомысленной подвязки на ноге. Она сидела на стуле в стиле Людовика XV перед огромным зеркалом.

В таком облике звезда напомнила очаровательную невесту, которая готовится надеть свое свадебное платье. Рианне сделали яркий макияж с гламурными фиолетовыми тенями. Бигуди на ее голове напомнили о том, что у девушек еще есть немного времени на то, чтобы подготовиться к романтическому свиданию и купить подарки для любимых.