Ирину Билык раскритиковали в Instagram за чрезмерный фотошоп (фото)



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Ирина Билык

Певица опубликовала трогательное признание мужу

Украинская певица Ирина Билык отмечает большой семейный праздник - 12 февраля исполнилось 47 лет ее любимому супругу. Артистка замужем за продюсером, фотографом и художником Асланом Ахмадовым.

Певица написала в Instagram трогательное поздравление. «Солнышко мое! Наше! Всех, кто тебя знает и любит, как Талантище и Личность! Готовясь к своему новому шоу, где ты выступаешь как режиссер программы.... Я влюбилась в тебя снова... Таких, как ты, нет и не будет! Самый талантливый и любимый! Ты! С Днем рождения, Асланчик!», - написала певица под их совместным фото.

instagram.com/bilyk_iryna

Именинник, в свою очередь, отреагировал на трогательное поздравление от жены.

«Люблю», - кратко написал в комментарии к посту фотограф.

Поклонники хоть и присоединились к поздравлениям, но не смогли не отметить, что Билык переусердствовала с фотошопом.

«Зачем столько ретуши? Вы же и так хорошо выглядите. Такие пластиковые лица и руки. Не делайте этого с собой», - написал один из комментаторов.