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    Фото

    Майли Сайрус эпатировала публику (фото)

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    Майли Сайрус эпатировала публику (фото)

    Американская певица оголила грудь перед фотографами

    Популярная певица Майли Сайрус на шоу Marc Jacobs, которое проходило в рамках Недели моды в Нью-Йорке, обнажила грудь.

    Артистка появилась на мероприятии в черных брюках и белом откровенном топе, который на ее теле, кажется, жил своей жизнью.

    В какой-то момент ткань поднялась и обнажила грудь певицы. Если фотобанк опубликовал более цензурные версии снимков, то Майли в своем Instagram выложила максимально откровенные фото с ожиданиями, когда социальная сеть их заблокирует.

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    Майли Сайрус эпатировала публику (фото)
    Майли Сайрус эпатировала публику (фото)

    «Листайте вправо. Только быстро. Instagram скоро точно удалит этот пост», - подписала фото певица. Публикация набрала больше миллиона лайков и почти 15 тысяч комментариев.

    знаменитости фотография певица социальная сеть Instagram
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