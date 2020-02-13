Майли Сайрус эпатировала публику (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Американская певица оголила грудь перед фотографами

Популярная певица Майли Сайрус на шоу Marc Jacobs, которое проходило в рамках Недели моды в Нью-Йорке, обнажила грудь.

Артистка появилась на мероприятии в черных брюках и белом откровенном топе, который на ее теле, кажется, жил своей жизнью.

В какой-то момент ткань поднялась и обнажила грудь певицы. Если фотобанк опубликовал более цензурные версии снимков, то Майли в своем Instagram выложила максимально откровенные фото с ожиданиями, когда социальная сеть их заблокирует.

«Листайте вправо. Только быстро. Instagram скоро точно удалит этот пост», - подписала фото певица. Публикация набрала больше миллиона лайков и почти 15 тысяч комментариев.