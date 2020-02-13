Первая леди США поразила сеть новинками гардероба



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президентские супруги США являются активными блогерами

В сети Дональд и Мелания Трамп отчитываются перед общественностью о проделанной работе и политических встречах в Белом доме. 13 февраля первая леди похвасталась очередными кадрами, рассказав о новых гостях резиденции.

Оказалось, что США посетили Президент Эквадора Ленин Морено и его жена Росио Гонсалес Навас. Супруги приехали для политических переговоров с Дональдом Трампом. Но пока деталей беседы не раскрывают, в сети появились эффектные фото политиков, принявших участие в традиционной фотосессии на крыльце Белого дома и в одной из комнат резиденции.

Согласно фотографиями, Мелания Трамп выбрала, как всегда, эффектный и трендовый образ. К чиновникам из Эквадора она вышла в питоновой приталенной юбке и белом блейзере. Первая леди накинула на плечи пальто мятного цвета, которое и стало ярким акцентом ее вида.

Обувь на каблуках и идеальная укладка волос завершили look Мелании. В то же время 66-летняя Росио Гонсалес Навас красовалась в черно-красной юбке и пиджаке.