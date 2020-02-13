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    Фото

    Первая леди США поразила сеть новинками гардероба

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    Первая леди США поразила сеть новинками гардероба

    Президентские супруги США являются активными блогерами

    В сети Дональд и Мелания Трамп отчитываются перед общественностью о проделанной работе и политических встречах в Белом доме. 13 февраля первая леди похвасталась очередными кадрами, рассказав о новых гостях резиденции.

    Оказалось, что США посетили Президент Эквадора Ленин Морено и его жена Росио Гонсалес Навас. Супруги приехали для политических переговоров с Дональдом Трампом. Но пока деталей беседы не раскрывают, в сети появились эффектные фото политиков, принявших участие в традиционной фотосессии на крыльце Белого дома и в одной из комнат резиденции.

    Согласно фотографиями, Мелания Трамп выбрала, как всегда, эффектный и трендовый образ. К чиновникам из Эквадора она вышла в питоновой приталенной юбке и белом блейзере. Первая леди накинула на плечи пальто мятного цвета, которое и стало ярким акцентом ее вида.

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    Первая леди США поразила сеть новинками гардероба
    Первая леди США поразила сеть новинками гардероба
    Первая леди США поразила сеть новинками гардероба
    Первая леди США поразила сеть новинками гардероба

    Обувь на каблуках и идеальная укладка волос завершили look Мелании. В то же время 66-летняя Росио Гонсалес Навас красовалась в черно-красной юбке и пиджаке.

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