  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Кайли Дженнер показала огромную гардеробную годовалой дочери

    • Розсилка
    Кайли Дженнер и ее дочь Сторми - Кайли Дженнер показала огромную гардеробную годовалой дочери
    Кайли Дженнер и ее дочь Сторми

    21-летняя звездная мама провела экскурсию по своему дому

    Кайли Дженнер с самого детства приучает дочь к комфортному образу жизни. В своем особняке в Калабасасе самая молодая миллиардерша оборудовала целую часть дома для своей годовалой дочери Сторми. У малышки есть своя спальня, огромная гардеробная, игровая и ванная комната даже в офисе мамы. Об этом Кайли рассказала в новом видео на YouTube.

    В офисе Кайли в комнате для девочки много разных игрушек — начиная миниатюрой «Мерседеса», заканчивая мини-кухней. В просторном помещении все выполнено в светло-бежевых тонах, на полу лежит ковролин, а одна стена полностью стеклянная. Так мама может наблюдать за дочерью во время переговоров.

    «Сторми присутствует со мной на всех моих встречах. Благодаря этой комнате я спокойно могу смотреть за ней», — призналась Кайли.

    В ролике Дженнер также показала внушительный гардероб малышки — по своему объему он не уступает в размерах многим знаменитостям.

    Джерело: graziamagazine.ru

    Читайте також
    знаменитости дети звезд Кардашьян
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ