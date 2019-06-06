Кайли Дженнер показала огромную гардеробную годовалой дочери



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Кайли Дженнер и ее дочь Сторми

21-летняя звездная мама провела экскурсию по своему дому

Кайли Дженнер с самого детства приучает дочь к комфортному образу жизни. В своем особняке в Калабасасе самая молодая миллиардерша оборудовала целую часть дома для своей годовалой дочери Сторми. У малышки есть своя спальня, огромная гардеробная, игровая и ванная комната даже в офисе мамы. Об этом Кайли рассказала в новом видео на YouTube.

В офисе Кайли в комнате для девочки много разных игрушек — начиная миниатюрой «Мерседеса», заканчивая мини-кухней. В просторном помещении все выполнено в светло-бежевых тонах, на полу лежит ковролин, а одна стена полностью стеклянная. Так мама может наблюдать за дочерью во время переговоров.

«Сторми присутствует со мной на всех моих встречах. Благодаря этой комнате я спокойно могу смотреть за ней», — призналась Кайли.

В ролике Дженнер также показала внушительный гардероб малышки — по своему объему он не уступает в размерах многим знаменитостям.

Джерело: graziamagazine.ru