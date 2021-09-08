Родом из Чернигова. Что известно о новой любовнице любимого рэпера Путина (фото)

Молодая украинка любит встречается с богатыми мужчинами

Возможная новая возлюбленная российского рэпера Тимати – Саша Дони – родом из Чернигова, но пару лет назад она переехала в Киев. Девушке примерно 19-20 лет, и она выросла в небогатой семье.

Саша имеет стройную фигуру, любит путешествовать и красиво проводить свободное время. По информации Peopletalk, Саша встречается с богатыми мужчинами, поэтому многие пользователи сети предполагают, что она занимается эскорт-услугами.

На своей странице в Instagram украинка часто демонстрирует подтянутые формы, хорошую растяжку и умение садиться на шпагат. Также девушка любит путешествовать и показывает подписчикам снимки с отдыха на яхтах и различных курортах.

Стоит отметить, что сам Тимати пока никак не прокомментировал слухи о его новом романе с молодой украинкой.

Ранее «Скотч» сообщал, как Настя Каменских пережила смерть отца.

«У меня есть комплексы, как у каждого человека. Я, например, набрала несколько килограммов, потому что после смерти отца, каждый переживает горе по-своему. Я его заедаю. Мама наоборот похудела, у нее ком в горле был. А у меня наоборот, когда полнеешь, то создаешь себе как крепость. Стараюсь любить себя даже такой какая есть, даже с набранными килограммами», — призналась артистка.