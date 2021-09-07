39-летняя Брежнева призналась, что подсела на уколы красоты (фото)

Мне уже почти 40, – объяснила свои бьюти-процедуры певица

Певица Вера Брежнева является сторонницей натуральной красоты: она никогда не делала пластические операциии, а вот инъекции красоты время от времени все же делает. Об этом она рассказала в программе «ЖВЛ».

«Я тоже делаю инъекции красоты. Вопрос – как это потом выглядит на моем теле: Это просто помогает мне поддерживать кожу в хорошем состоянии? Или это меняет мое лицо до неузнаваемости? Понятно, что мне уже почти 40 лет! И мне нужны уходовые средства более сильные!! Но я все же за то, чтобы оставались свои черты лица», – отметила Вера.

Знаменитость пристально следит за своим питанием. Вера постоянно занимается спортом и совершенствует свое тело. А с недавних пор помогает быть красивой и другим женщинам, ведь основала собственный косметический бренд.

Ранее «Скотч» сообщал, что Киркоров подставил Ани Лорак, показав ее без фотошопа.

В посте опубликованы скриншоты фото, которые якобы размещали как Киркоров, так и Лорак на своих страницах в соцсетях. Однако, в публикациях есть различия — на снимке, который выставила Лорак на своей странице, она выглядит стройнее.