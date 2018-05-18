Российская певица нашла виноватых в своем провале на «Евровидении»

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Юлия Самойлова

Артистка резко высказалась в адрес российского «Первого канала»

Представительница России на «Евровидении-2018» Юлия Самойлова резко прокомментировала свое неудачное выступление на песенном конкурсе. По словам артистки, в ее провале виноваты организаторы ее выступления, а также «Первый канал».

Напомним, что из-за Самойловой, Россия впервые за 14 лет не пробилась в финал «Евровидения». Артистка отметила, что наряд для выступления ей пришлось готовить самой, на свои деньги. Кроме того, канал якобы не захотел приобрести специальную инвалидную коляску. Резюмируя, певица назвала организаторов ее выступления «халтурщиками».

«За все время репетиций было две полноценных в России. Все остальное – в классе. С декорацией – была только одна... Пять часов...», - объяснила Самойлова.

В результате она отметила, что считает свой вылет из конкурса справедливым. Вместе с тем она не видит в результатах голосования конкурса политического контекста.

Джерело: Обозреватель