Назван новый фаворит «Евровидения-2018»

На первое место, по прогнозам букмекеров, вышла представительница Кипра

Сегодня состоится первый полуфинал песенного конкурса «Евровидение-2018». В последний момент перед первым выступлением у букмекеров изменился фаворит. Вместо представительницы Израиля, которую неофициально прозвали «безумной копией Адель» лидером по ставкам стала греческая певица Элина Фурейра, которая представляет на этом



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Элина Фурейра

На первое место, по прогнозам букмекеров, вышла представительница Кипра

Сегодня состоится первый полуфинал песенного конкурса «Евровидение-2018». В последний момент перед первым выступлением у букмекеров изменился фаворит. Вместо представительницы Израиля, которую неофициально прозвали «безумной копией Адель» лидером по ставкам стала греческая певица Элина Фурейра, которая представляет на этом конкурсе Кипр.

Израильская певица Нетта, которая лидировала с самого начала объявления котировок около двух месяцев подряд опустилась на второе место. Сейчас коэффициент на победу Элины 1 к 3,25, а на победу Нетты – 1 к 3,75.

Такую перемену можно объяснить тем, что вчера прошла последняя генеральная репетиция первых полуфиналистов, на которой все участники показали целиком не только песню, но и свой номер. Обе певицы выступят сегодня – израильтянка под номером семь, а киприотка – последняя, под номером 19.

31-летняя Фурейра исполнит на английском языке песню Fuego. В своей стране она достаточно популярна – в 2010 году она выпустила свой первый альбом, который по уровню продаж стал платиновым, а ее песни в YouTube стабильно набирают по несколько миллионов просмотров.

А самым популярным видео является песня Chica Bomb спетая на английском и греческом языках с Даном Баланом в 2010 году – у нее 10,5 млн просмотров.

Джерело: Вести