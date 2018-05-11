У певицы из Словении во время выступления на «Евровидении» пропал звук

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Леа Сирк

Артистка не растерялась и продолжила петь вместе с поклонниками

В ходе второго полуфинала песенного конкурса «Евровидение», когда выступала представительницы от Словении, на пятнадцать секунд пропал звук, пишет «Главком».

Артистка Леа Сирк не растерялась вор время этой неожиданной паузы. Сперва она взволнованно спросила, куда пропал звук, и попросила вернуть звук в микрофон.

А после этого поклонники Словении поддержали певицу и продолжили петь вместе с ней, пока звук снова не появился. Однако эта ситуация не помешала пройти Словении в финал.

Организаторы никак не прокомментировали этот случай, будет ли певица жаловаться на эту ситуацию – пока неизвестно.

Пресса отмечает, что за историю Евровидения такой курьез произошел впервые.

Как сообщалось ранее, в финале конкурса выступит и украинский певец Melovin, который исполнит композицию Under The Ladder.