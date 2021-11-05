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    Сальма Хайек открыто заявила об унижениях на съемках известного фильма

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    Знаменитая голливудская актриса Сальма Хайек в роли Фриды Кало - Сальма Хайек открыто заявила об унижениях на съемках известного фильма
    Знаменитая голливудская актриса Сальма Хайек в роли Фриды Кало

    Звезда пожаловалась на абьюз

    Знаменитая голливудская актриса Сальма Хайек дала новое интервью в преддверии выхода «Вечных» — киноблокбастера с ее участием на основе комиксов Marvel. В ходе беседы поговорили о том, как актрисе живется замужем за миллиардером, и обсудили ее образ жизни.

    Не удалось избежать и разговора о скандально известном Харви Вайнштейне, обвиненном в многократных домогательствах к целому ряду актрис. Хайек пришлось признаться в том, что она намеренно шла на конфликт с влиятельным продюсером, чтобы избежать приставаний с его стороны.

    «Я тебя нанял не для того, чтобы смотреть на уродину!» — одна из фраз, которую Хайек слышала от Вайнштейна во время съемок байопика о художнице Фриде Кало.

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    Сальма Хайек открыто заявила об унижениях на съемках известного фильма
    Сальма Хайек открыто заявила об унижениях на съемках известного фильма
    Сальма Хайек открыто заявила об унижениях на съемках известного фильма
    Сальма Хайек открыто заявила об унижениях на съемках известного фильма

    Данная роль принесла кинодиве первую номинацию на премию «Оскар», передает The Guardian.

    Хайек убеждена в том, что подобное отношение к слабому полу носит систематический характер не только в Голливуде. Именно поэтому девушкам жизненно необходимо обрести смелость, даже если это не всегда легко.

    Ранее «Скотч» сообщал, что «Мисс Украина Вселенная-2021» Анна Неплях попала в серьезное ДТП и признала свою вину.

    Модель заключила, что после победы в конкурсе «очень спешила жить». А эта авария – признак того, что нужно притормозить.

    В ДТП никто не пострадал. Впрочем, автомобиль звезды нуждается в ремонте.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Сальма Хайек открыто заявила об унижениях на съемках известного фильма