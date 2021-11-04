Хотел убить. Стало известно, за что Уилл Смит желал отомстить отцу

Родители Смита разошлись, когда тот был подростком

Голливудский актер Уилл Смит признался, что однажды у него появилось желание убить отца. В своих мемуарах он рассказал, с какой проблемой в семье это было связано. Отрывок из книги актера опубликовал журнал People.

«Когда мне было девять лет, я видел, как мой отец так сильно ударил мою мать по голове, что она упала. Потом она плевалась кровью», – рассказал актер о домашнем насилии в семье.

Смит подчеркнул, что из-за этого случая у него появилось желание отомстить отцу за жестокое обращение с матерью. Кроме того, детская травма повлияла на дальнейшую жизнь и карьеру актера. Долгое время он сомневался, что заслуживает признания, похвалы, искреннего внимания и смеха зрителей.

«Из-за того, что не смог противостоять моему отцу. За то, что был трусом», – подчеркнул артист.

Родители Смита разошлись, когда тот был подростком и формально развелись в 2000 году. Несмотря на то, что актер поддерживал тесные отношения со своим отцом, Смит пишет, что его гнев, вызванный детской травмой, снова всплыл на поверхность спустя десятилетия, когда он заботился о Уилле-старшем из-за прогрессирующего онкологического заболевания.

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