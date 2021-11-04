Раскрыт секрет стройности Кейт Миддлтон

Родив троих детей, герцогиня смогла сохранить тонкую талию

39-летния герцогиня Кембриджская — мать троих детей. Но глядя на ее изящные формы в это очень трудно поверить. Особенно, когда в газетах появляются снимки, на которых она с наследниками с удовольствием уплетает гамбургеры и картошечку. В замке она тоже ест то же, что и все за королевским столом, а это и любимые Елизаветой II тосты с майонезом и тунцом, и пудинги, и сливочные супы с хрустящим беконом. На постоянные тренировки в спортзале времени у Кейт Миддлтон нет, но она не толстеет.

Оказывается, секрет стройности герцогини прост, с порталом PopCornNews им поделилась врач-диетолог:

«Мы можем предполагать, что есть секрет стройности, согласно которому женщина может лукавить, когда она рассказывает, что она может себе позволить все. При этом она зачастую не то чтобы обманывает саму себя, она действительно имеет право и может позволит себе все это, просто она это не ест. И она понимает, что для того, чтобы держать себя и свою фигуру в идеале, она для этого обязательно будет прикладывать силы: и физическая нагрузка, и ограничения, и интервальное голодание — все это будет. Только всем она будет рассказывать, что она может себе позволить все. И она при этом не лжет. Она действительно может себе позволить все, только этого не делает».

Ранее «Скотч» сообщал, какой поступок не простила мужу Нина Матвиенко.

Легендарная украинская певица объявила, что больше не живет с отцом ее троих детей, Петром Гончаром. Как оказалось, звезда сама стала инициатором разрыва и попросила художника выехать из их дома и переселиться на дачу на Киевщине. Пара в браке 50 лет.

По словам артистки, муж несколько раз очень подводил ее. Один из случаев она запомнила на всю жизнь.